Sıklıkla performans ve özellik güncellemesi alan Google Chrome'a kullanım alışkanlıklarınızı etkileyecek üç yeni özellik daha geliyor.

Google, Chrome tarayıcısına yeni güncelleme ile cihazlar arasında sekmelerin otomatik senkronizasyonunu da içeren üç yeni özellik ekledi. Bu güncelleme, hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri hedefleyerek masaüstü, Android ve iOS cihazlarda kullanım kolaylığını artırmayı ve daha akıcı hâle getirmeyi amaçlıyor.

Geliştirilmiş sekme gruplama

Güncellemenin en dikkat çekici özelliklerinden biri Chrome'un sekme gruplama özelliğinin geliştirilmesi. Önceden kullanıcılar sekme gruplarını cihazlar arasında manuel olarak kaydedip senkronize etmek zorundaydı ancak artık Chrome, kullanıcıların masaüstü, Android veya iOS cihazları arasında sekmelerini otomatik olarak senkronize etmelerine olanak tanıyor. Bu sayede artık araştırma projeleri, alışveriş veya okuma gibi etkinliklerinize cihazlarınız arasında kesintisiz bir şekilde devam edebileceksiniz.

Akıllı site önerileri

Google ayrıca şu anda test aşamasında olan ve kullanıcılara tekrar ziyaret etmek isteyebilecekleri web sayfalarını akıllıca öneren yeni bir özelliği de sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik, bir cihazda açılan sekmeleri analiz ederek, diğer cihazlarda benzer web sitelerinin açılmasını öneriyor. Örneğin iş bilgisayarınızda okuduğunuz bir haber sitesi, telefonunuzu kullanmaya başladığınızda Chrome tarafından öneri ile karşınıza çıkabilecek. Bu, özellikle gün boyunca birden fazla cihaz kullanan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacak.

Sekmelere takvim eklentisi

Güncellemeyle gelen bir diğer özellik ise iş dünyasına yönelik. Google Workspace kullanıcılarına hitap eden bu yeni özellik sayesinde yeni bir sekme açtığınızda günlük takviminizi görebileceksiniz. Bu sayede çalışanların Takvim uygulamasını başlatmadan programlarını hızlıca kontrol etmeleri ve toplantılara katılmaları kolaylaşacak. Google, bu özelliğin Workspace kullanıcılarına kademeli olarak sunulacağını belirtiyor.

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