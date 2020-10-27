Google hesabınızı Chrome tarayıcınız ile senkronize ederek, Android telefonunuzdaki Chrome'u kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu senkronizasyon ile birlikte Chrome üzerinden telefon numalarını paylaşmanız da mümkün.

Aynı Google hesabı üzerinden senkronize olarak kullandığınız cihazlar ve hizmetler arasında bilgi paylaşımı yapmak son derece kolay. Zaten senkronize olarak çalışan bu cihaz ve hizmetler üzerinden yaptığınız işlemler diğer cihazda ve hizmette de görülebiliyor. Her geçen gün bu sisteme yeni bir özellik ekleyen Google’ın Chrome üzerinden telefona numara gönderme özelliği pek bilinmeyenlerden bir tanesi.

Peki, Chrome üzerinden telefona numara gönderme nasıl yapılır? Chrome üzerinden telefona numara gönderme özelliğini şu an için yalnızca Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon ile kullanabiliyorsunuz. Ancak bu durumun geliştirileceği ve iOS gibi farklı işletim sistemine sahip cihazlara da ekleneceği düşünülüyor. Chrome üzerinden telefona numara gönderme işlemi için uygulamanız gereken bazı basit adımlar var.

Bilgisayarda Chrome kullanırken Android telefona numara gönderme nasıl yapılır?

Adım #1: Bilgisayarınızdan Google Chrome tarayıcınızı açın, Google hesabınızla giriş yapmış olduğunuz emin olun.

Bilgisayarınızdan Google Chrome tarayıcınızı açın, Adım #2: Google arama motoru üzerinden telefon numarasına ulaşmak istediğiniz bir yeri arayın,

Google arama motoru üzerinden telefon numarasına ulaşmak istediğiniz bir yeri arayın, Adım #3: Arama sonuç ekranından aradığınız yerin bilgilerini açın, Aramış olduğunuz yerin telefon numarası Google’da kayıtlı olmalıdır.

Arama sonuç ekranından aradığınız yerin bilgilerini açın, Adım #4: Telefon numarasının üzerine tıklayın,

Telefon numarasının üzerine tıklayın, Adım #5: Çıkan yönlendirme ekranından numarayı göndermek istediğiniz Android telefonu seçin, Seçtiğiniz Android telefondaki Google Chrome mobil internet tarayıcı yüklü ve aynı Google hesabına senkronize olmalı.

Çıkan yönlendirme ekranından numarayı göndermek istediğiniz Android telefonu seçin, Adım #6: Telefonunuzun bildirim çubuğunu kontrol edin,

Telefonunuzun bildirim çubuğunu kontrol edin, Adım #7: Telefonunuz üzerinden numarayı arayabilir ya da kaydedebilirsiniz.

Adım #1: Bilgisayarınızdan Google Chrome internet tarayıcınızı açın:

Chrome üzerinden numara gönderme işlemi için bilgisayarınızda Google Chrome internet tarayıcısı yüklü olmalı. Yüklü olması da yeterli değil, aynı zamanda bu işlem için Google hesap bilgilerinizle Chrome’da oturum açmış olmanız gerekiyor. Zaten tarayıcıyı yüklerken Chrome bu konuda uyarı yapacaktır.

Adım #2: Google arama motoru üzerinden telefon numarasına ulaşmak istediğiniz bir yeri arayın:

Google Chrome zaten varsayılan arama motoru Google olarak geliyor. Farklı bir arama motoru kullanıyorsanız bile bu işlem için Google üzerinden arama yapmanız gerekiyor. Aklınıza gelebilecek her yerin aramasını yapabilirsiniz. Ancak işlemi gerçekleştirmeniz için aradığınız yerin telefon numarasını daha önce Google’a eklemiş olması gerekiyor.

Adım #3: Arama sonuç ekranından aradığınız yerin bilgilerini açın:

Google Chrome’da Google arama motoru üzerinden bir yer aradığınız zaman çıkan sonuçlar arasında, aradığınız yere ait pek çok detaylı bilgiyi gösteren özel bir ekran çıkacak. Bu ekran üzerinden aradığınız yerin adres, telefon, çalışma saatleri, Google Haritalar üzerindeki konumu gibi oldukça detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Adım #4: Telefon numarasının üzerine tıklayın:

Aradığınız yerin bilgi ekranını açtığınız zaman ulaşılabilir ya da üzerinde işlem yapılabilir olan bilgilerin mavi renkli olarak gösterildiğini yani birer yönlendirme linki olduğunu göreceksiniz. Chrome üzerinden numara gönderme işlemi için telefon numarasının üzerine tıklamalısınız.

Adım #5: Çıkan yönlendirme ekranından numarayı göndermek istediğiniz Android telefonu seçin:

Google Chrome’da Google arama motoru üzerinden aradığınız yerin bilgi ekranını açtıktan ve telefon numarasının üzerine tıkladıktan sonra, karşınıza Chrome tarafından bir yönlendirme ekranı çıkacak. Buradan bilgisayarınız ile yapacağınız işlemleri ve Google hesabınızın senkronize olduğu cihazları görüntüleyebilirsiniz.

Eğer Chrome üzerinden numara gönderme işlemi için seçmek istediğiniz Android telefon yönlendirme ekranında görünmüyorsa; cihazda Google Chrome mobil internet tarayıcısı yüklü olmayabilir, Google hesabınızla oturum açmadığınız için senkronize olmayabilir ya da cihazınız Android işletim sistemine sahip değildir.

Adım #6: Telefonunuzun bildirim çubuğunu kontrol edin:

Chrome yönlendirme ekranı üzerinden yaptığınız yönlendirme, aynı Google hesabının açık ve senkronize olduğu Android telefonunuza gönderilecek. Söz konusu numarayı telefonunuzda bildirim şeklinde göreceksiniz. Bu bildirime dokunarak arama ya da kaydetme işlemi yapabilirsiniz.

Adım #7: Telefonunuz üzerinden numarayı arayabilir ya da kaydedebilirsiniz:

Google hesabınızla senkronize olan Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza göndermiş olduğunuz numarayı arayabilir, kaydedebilir, diğer kullanıcılarla paylaşabilir hatta numara uygunsa SMS gönderebilir ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Chrome üzerinden numara gönderme işlemi, hızlı bir telefon numarası paylaşma işlemidir.

Eğer Android işletim sistemine sahip, Google Chrome mobil internet tarayıcısı yüklü, Google hesabınızla senkronize bir akıllı telefonunuz varsa Chrome üzerinden numara gönderme işlemi için yukarıdaki adımları takip ederek kolayca aramak istediğiniz telefon numarasını telefonunuza aktarabilirsiniz.