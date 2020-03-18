Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını, hayatın akışını da değiştirdi. Şirketler, uzaktan çalışmaya geçti. Bu durum bazı firmalarda potansiyel bir üretkenlik kaybına neden oldu. Google, tüm bunlar yaşanırken, Chrome tarayıcısının geliştirilmesini geçici olarak durdurma kararı aldı.

ABD merkezli arama motoru Google, Corona virüsü salgını yaşandığı dönemde radikal bir karar aldı. Salgın nedeniyle birçok personeli evden çalışmaya başlayan şirket, Chrome’a getirmeyi planladığı yeni sürümleri askıya aldığını açıkladı. Böylelikle yakın bir dönemde yeni Chrome sürümünü kullanmak mümkün olmayacak.

Chrome'un geliştirilmesine Corona virüsü engeli:

Google Developers’ın resmi Twitter sayfasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Düzenlenmiş çalışma programı nedeniyle, yaklaşan Chrome ve Chrome OS sürümlerini duraklatıyoruz. Amacımız, onlara güvenen herkes için istikrarlı, güvenli ve güvenilir olmaya devam etmelerini sağlamak. Chrome 80'e eklenecek güvenlikle ilgili güncellemelere öncelik vereceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, Google Chrome’un en son sürümlerinde güvenlik düzeltmeleri göreceğiz. Bu arada Google, Chrome 80 için masaüstü uygulamasına daha sessiz bildirimler, Android'de Chrome için sekme gruplaması ve SVG yer imi ikonu desteği ekledi.

Chromebook’larda ise Netflix’in PiP modu (resim içinde resim) için destek eklendi. Tabletlerde yeni bir hareket sistemi için bayraklar eklendi. İşletmelerin artık farklı iş akışlarına uyum sağlaması ve önceliklerini ayarlaması gerektiğinden, Google'ın bir sonraki Chrome sürümü üzerinde ne zaman çalışmaya başlayacağı belirsizliğini koruyor. Açık olan şu ki, yakında zamanda bu yönde bir gelişme duymayacağız.

Google Chrome 81, ne getirecek?

Yeni sürüm, artırılmış gerçekliği daha iyi sunabilmek için WebXR desteği getirecek. Böylece kullanıcılar, başka uygulamaya ihtiyaç duymadan artırılmış gerçekliğe ulaşabilecek. NFC sistemi de daha kullanılabilir hale getirilecek. Tarayıcının bu yeni sürümü, HTTPS trafiğinin güvenliğini artıracak olan TLS 1.0 ve TLS 1.1 protokollerine sahip olacak.