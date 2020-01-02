Chrysler, Tamamen Dijital Kabinli Araç Konseptini Tanıttı

Günümüzde lüks ve heybetli görünümlü araçlarıyla ilgi çeken Chrysler, oldukça şık ve sade bir kabine sahip yeni konseptini tanıttı. Airflow Vision isimli konsept, CES 2020 etkinliğinde karşımıza çıkacak.

Fiat Chrysler. heybetli görünümlü arabalarıyla birçok otomobil severin sevgisini kazanmış bir şirket. Peki bu şirketin elinden tamamen dijital kabine sahip bir otomobil çıksaydı sizce nasıl gözükürdü? Az sonra bu sorunun cevabını alacaksınız, fakat siz cevabı almadan bir ipucu verelim: Muhteşem gözükürdü.

Fiat Chrysler, CES 2020’de göstereceği Airflow Vision isimli konsept aracının tanıtımını yaptı. Aracın kabini toplamda 6 ayrı ekranı barındırıyor. Airflow’da bulunan fiziksel tuşlar ise yalnızca direksiyondaki tuşlardan ve aracı çalıştırma tuşundan oluşturuyor.

Chrysler'in yeni konsepti: Airflow Vision

Chrysler’in paylaştığı bilgiye göre Airflow Vision, dikkat dağınıklığını en az düzeye indiren okunaklı, istikrarlı ve temiz bir sistem sunuyor. Bu sayede aracın arayüzü; güvenilir, kullanımı ve anlaşılması kolay unvanlarını hak ediyor. Airflow’un arayüzünü dilediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz.

Airflow Vision içerisinde bulunan tüm kişiler aslında birbiriyle sürekli bağlantı halinde. Dilediğiniz anda kabinde bulunan bir diğer kişiye bilgi gönderimi yapabiliyorsunuz. Mesela bir çocuğunuz varsa ve sürekli ‘Ne kadar kaldı?’ diye soru soruyorsa, onun ekranına rota bilgilerini yönlendirebiliyorsunuz.

Fiat Chrysler tarafından paylaşılan Airflow Vision konseptinin nasıl bir performans sunacağı ise şu an için adeta bir sır. Araç, Chrysler’in Pacifica modelinin boyutlarını ve yük zeminini taşıyor. Airflow Vision’un tamamen elektrikli olup olmayacağı da şu an için bilinmiyor.

Airflow Vision’un resimlerinde de görebildiğiniz üzere aracın kabini oldukça lüks ve sade gözüküyor. Araç, içinde bulunan her bir kişiye daha fazla bacak mesafesi ve depolama alanı sunmak için ince profilli koltukları barındırıyor. Bunun dışında kabin içerisinde ‘sakinleştiren’ ortam ışığı da bulunuyor.

Airflow Vision’un piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Tabii, böyle lastiklere sahip bir aracın sokaklardan canlı çıkıp çıkamayacağı da ayrı bir konu. Bu yüzden araç olur da piyasaya sürülürse üzerinde yapılmış birçok değişiklik görebiliriz. Yine de aracın bu haliyle muhteşem göründüğüne bir kez daha değinelim.