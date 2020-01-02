TOGG’dan Yerli Otomobil İçin Ön Sipariş Açıklaması

Yerli elektrikli otomobilin arkasındaki şirket olan Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG), büyük beğeni kazanan aracın ön sipariş süreciyle ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. İşte TOGG’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama.

Tasarımı ve teknolojik özellikleriyle gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında çokça beğenilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobil, 2022 yılında yollarda olacak. Peki fiyatı ne kadar olacak? Şu anda bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı bilgiler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki ön sipariş işleminde ön ödeme miktarının 30-40 bin TL olacağını belirtiyordu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yerli otomobilin geliştiricisi Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG), araçlarla ilgili ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini ifade etti.

TOGG'un paylaşımı:

“Tanıtımının ardından milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye’nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye’nin Otomobili’nin üretim, satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön sipariş dışında araçlarla ilgili ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemli rica ederiz”

Yerli elektrikli otomobilin üretileceği fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulacak. TOGG tarafından 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek olan fabrikaya devlet desteği de sağlanacak. Kurulacak üretim tesisinde 300’ü nitelikli personel olmak üzere toplam 4 bin 323 kişiye istihdam sağlanacak. Yerli otomobil, 2030 yılına geldiğimizde 5 farklı modele sahip olacak ve yılda 175 bin adet üretilecek. Aracın 2022 yılında yollarda olması planlanıyor.