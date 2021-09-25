CIA de Siber Güvenlik İçin Reklam Engelleyici Kullanıyormuş

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) gibi organizasyonların da siber güvenliklerini sağlamak için reklam engelleyicileri kullandıkları ortaya çıktı.

Pek çok insan reklam engelleyici uygulamalar kullanıyor. Genel olarak sağdan soldan çıkan reklamların rahatsız ediciliğini bir kenara bırakırsak, pek çok kişi bu uygulamaları aslında siber güvenlik için de kullanıyor. Zira kötü niyetle kullanılabilen bazı reklamlar bilgisayarlara sızılmasına ya da hassas bilgilerin sızdırılmasına neden olabiliyor.

ABD'de CIA ve NSA gibi organizasyonların da dahil olduğu İstihbarat Komünitesi (IC) adlı organizasyona bağlı kurum ve kuruluşların da internette kötü niyetli yazılımlardan korunmak için reklam engelleyici kullandıkları ortaya çıktı.

Reklam engelleyiciler her yerde

Öncelikle IC adlı organizasyonun çatısı altında yer alan istihbarat ve güvenlik örgütlerine bir bakalım: FBI, DEA, DHS, CIA, NSA ve bazı ABD Savunma Bakanlığı departmanları bu organizasyon çatısı altında bulunuyor. Filmlerdeki takım elbiseli karizmatik abileri ve ablaları düşündüğümüz zaman bu organizasyon içinde özel, kırılması aşırı zor yazılımlar kullanılıyormuş gibi geliyor ancak reklam engelleyici onların da bulduğu çözüm durumunda. Öte yandan gerçek dünyada düşünürsek bu oldukça mantıklı.

Reklamların iletilme şeklinde bazı açıklar bulan kötü niyetli kişiler, zararlı yazılımları yollamak ya da hassas verileri çekmek için bu açıkları kullanıyor. Zararlı reklamlarla nasıl mücadele ettiklerine dair bir rapor hazırlayan IC yetkilileri, kendi ağlarında çok katmanlı bir reklam engelleme sistemi kullandıklarını belirtiyorlar.

Reklamlar tartışmaya açılmıştı

Daha önce de ABD Senatosu sanal ortamda reklamlardan toplanan veriler konusunda bir çalışma yapmış ve IC'den de rapor istemişti. Bu tartışmalarında odaklanılan nokta ise yabancı istihbarat organizasyonlarının bu verileri kullanabileceği, saldırı ve manipülasyon gibi amaçlarla bu verilerin işlenebileceği noktasıydı.

Raporda istihbarat örgütlerinin nasıl bir güvenlik sistemi kullandıklarına dair detaylar verilmemiş olsa da bazı reklam ağlarının doğrudan IP adreslerinden bloklandığı belirtildi. Ayrıca kullanılan sistemin de sürekli ve anlık olarak güncellendiğine değinildi.