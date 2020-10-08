Bilim İnsanları, Çift Cinsiyetli Bir Kuş Keşfetti

Bilim insanları, genetik bir anomali nedeniyle çift cinsiyetli olan bir al göğüslü kocabaş kuşu tespit ettiler. Sol tarafı tamamen dişi, sağ tarafı tamamen erkek olan bu kuş, son derece ender bir canlı. Bilim insanlarına göre çift cinsiyetli kuş, yaşamını olağan şekilde sürdürebilir.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kuşlarla ilgili çalışmalarını sürdüren bilim insanları, oldukça dikkat çekici bir keşifte bulundular. Bilim insanlarının bu keşfi hem dişi hem de erkek gibi görünen bir al göğüslü kocabaştı. Bu süper enderlikteki kuş, araştırmacı bilim insanlarına büyük bir heyecan yaşattı.

Çift cinsiyetlilik, kuşlarda yaygın olarak görünen bir durum değil. Ancak bilim insanlarının tespit ettikleri al göğüslü kocabaş, oldukça nadir bir şekilde çift cinsiyetli. Bilim insanları, bu durumun nedeni olarak genetik bir anomali olan ginandromorfizmi gösteriyorlar. Ginandromorfizm, canlıların bir yarısının erkek, diğer yarısının dişi gibi davranması anlamına geliyor.

İşte yarısı erkek yarısı dişi karaktere sahip olan o kuş

Ginandromorfizm, canlılar dünyasının en garip genetik bozukluklarından bir tanesi. Şöyle ki yukarıda görmekte olduğunuz kuşun bir tarafı genetik olarak tam bir erkek. Ancak bu kuşun diğer yarısı ise genetik açıdan tam olarak bir dişi. Üstelik bu kuşun kanat ve kuyruğundaki tüyler de hem dişilerde hem erkeklerde bulunan yapılara sahip. Bilim insanları, bu çift cinsiyetli yapının sadece tüy durumunu etkilemediğini, beyin ve üreme organlarının da çift cinsiyetli olarak çalıştığını söylüyor.

Hayvanlar aleminin yaşam amaçlarından bir tanesi hiç şüphesiz üremedir. Hal böyle olunca da aklınıza, bu çift cinsiyetli kuşun üreyip üreyemeyeceği gelmiş olabilir. Bu soruya yanıt veren bilim insanları, bu çift cinsiyetli kuşun üreyebileceğini ancak çiftleşmek için bir partner bulamayabileceğini söylüyor. Peki neden?

Bilim insanlarına göre kuşların genelde sol yumurtalıkları işlevsel. Yakalanan çift cinsiyetli al göğüslü kocabaşınsa sol tarafı dişi. Yani bu ender kuşun erkek partner bularak eşleşmesi, yavrulamasını sağlar. Ancak küçük dostumuzun sesi, çevredeki diğer kuşlar için oldukça kafa karıştırıcı bir tonda. Yani bu kuş öttüğü zaman ne net bir şekilde erkek ne de net bir şekilde dişi sesi çıkarmıyor. İşte bu durum, çift cinsiyetli al göğüslü kocabaşın hiçbir zaman partner bulamamasına yol açabilir.

Bu al göğüslü kocabaş, tarihte ilk kez keşfedilmiyor. Bilim insanları 2015 yılında da çift cinsiyetli bir al göğüslü kocabaş tespit etmiş etmişlerdi. Ayrıca bilim insanları, zebra ispinozları ve kızıl böğürlü tovi kuşlarında da çift cinsiyetli üyelerini tespit etmişlerdi. Ancak bunlar o kadar olağan dışı şeyler ki her yeni keşif, bilim insanlarını büyük bir heyecana sürüklemeyi başarıyor.