Sosyal medyada yayılan iddialara göre Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Kiev'de bir otele yapılan polis baskını sırasında 27. kattan atlayarak intihar etti. 1,1 milyar liranın üzerinde vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı dolandırıcı, lüks yaşamıyla biliniyordu.

Pek çok kişinin “Tosuncuk” lakabıyla tanıdığı Mehmet Aydın, geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği Çiftlik Bank projesiyle pek çok kişiyi dolandırmış ve sonrasında sırra kadem basmıştı. Aydın, kurduğu Çiftlik Bank şirketi ile 1 milyar liradan daha fazla para toplayan ve arkasında milyonlarca mağdur bırakarak ülkeyi terk etmişti.

Birkaç yıldır dönem dönem gündem olmayı başaran Aydın ile ilgili bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Birkaç gündür sosyal medyada yayılan yeni iddialara göre Mehmet Aydın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığı otele yapılan polis baskını sırasında 27. kattan atlayarak intihar etti. Sosyal medyada büyük yankı yaratan bu olayla ilgili henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

İddianın bulunduğu tweet

Tosuncuk, lüks yaşamıyla biliniyordu:

Mehmet Aydın, sanal bir çiftlik kurarak bu oyunda satın alınan hayvanların gerçek hayatta da olacağını ve Türkiye’de açılan çiftliklerde bu hayvanların et ve süt üretiminde kullanılacağını vadetmişti. Platforma üye olup para yatıran kullanıcılar da bu sayede satın aldıkları hayvanlardan kâr elde edebileceklerdi.

Toplamda 132 bin 222 kişiyi dolandırarak 1,1 milyar lira vurgun yapan Mehmet Aydın, tüm bu olayların ardından sırra kadem basmış ve nerede olduğu büyük merak konusu olmuştu. Olayla ilgili pek çok dava açılmasına rağmen Aydın ise son derece lüks yaşamından fotoğraflar paylaşarak dönem dönem ülke gündeminde yer edinmeyi başarmıştı.

Kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı dolandırıcı, lüks teknesiyle ülke ülke dolaşarak yaşamını devam ettiriyor ve bu yaşamından kareler paylaşıyordu. Hatta dolandırıcının lüks yaşamına dair ortaya çıkan görseller arasında, Uruguay tarafından el konulduğu belirtilen lüks spor aracı da yer alıyordu.

Sosyal medyada gündem etkisi yaratan intihar iddiası hakkındaysa henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ortaya çıkan bu iddia hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.