Mehmet Aydın'ın İntihar Ettiği İddiaları Yalanlandı

Teyit.org, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Mehmet Aydın öldü" iddialarına açıklık getirdi ve konuyla ilgili paylaşılan fotoğrafı yalanladı. Buna göre söz konusu fotoğraf, Mehmet Aydın'a değil, bir çocuk tacizcisine ait.

Geçtiğimiz günlerde Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın intihar ettiği iddiası sosyal medya gündemini ciddi bir şekilde meşgul etmiş ve pek çok haber sitesi, söz konusu olayı manşetine taşımıştı. Bizim de sizlere “iddia” olarak aktardığımız habere göre Mehmet Aydın, kaldığı otelin 27. katından aşağı atlayarak intihar etti ve hayatını kaybetti.

Peki olayın aslı gerçekten böyle mi? Teyit.org’a göre kesinlikle değil. Yalan ya da çarpıtılmış haberlerin asıllarını ortaya çıkaran Teyit.org, “Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın öldü” iddialarını da boşa çıkardı. Mehmet Aydın’ın cesedine ait olduğu iddia edilen fotoğrafın aslında ABD’deki kriminal bir vakaya ait olduğunu belirten Teyit.org, olayın aslını da detaylarıyla birlikte açıkladı.

"Mehmet Aydın'ın öldü" haberlerindeki fotoğraf, bir çocuk tacizcisine aitmiş

Yukarıda görmüş olduğunuz ve Mehmet Aydın’ın cesedine ait olduğu iddia edilen fotoğraf, aslında New York’ta gerçekleşen bir doğum günü partisinde çocukları taciz ederken yakalanan Edgar Collaguazo’ya ait. Bu fotoğraf, bir yanlış anlama sonucu ya da kasıtlı olarak bir Instagram hesabında “Mehmet Aydın’ın cesedi” olarak paylaşılıyor ve bir anda yayılmaya başlıyor. Hesap daha sonra bu fotoğrafı siliyor ancak iddia çoktan gündeme düşmüş oluyor.

Peki Edgar Collaguazo neden intihar etti? İddialara göre Collaguazo, söz konusu doğum günü sırasında çocukları taciz ederken yakalandı ve aile tarafından bir odaya kilitlendi. Collaguazo, odadan kaçmaya çalışırken oldukça yüksekten düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak NBC’nin olay yerinden yaptığı canlı yayınlara ulaşmak da mümkün.