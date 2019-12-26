Binlerce kişinin kâr vaadiyle dolandırıldığı gerekçesiyle aralarında bankanın kurucusu Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında, aylardır firari olan Niyazi Karakoç duruşmaya gelerek savunma yaptı. Müştekilerin, kendisi Çiftlik Bank’ta çalışmaya başlamadan önce sisteme para yatırdığını söyleyen Karakoç, “Müştekiler de sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular” ifadelerini kullandı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla görülen 48 sanıklı davaya bugün devam edildi. Dosya kapsamında ‘Tosuncuk' lakaplı banka kurucusu Mehmet Aydın da dahil 4'ü firari 48 sanık yargılanıyor.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 6 tutuksuz sanık ile mağdurlar ve taraf avukatları katılırken, 2018 yılının Mart ayına kadar Çiftlik Bank'ın genel müdürü olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Niyazi Karakoç da duruşmaya katıldı.

Karakoç, mağdurları suçladı

Ümraniye Belediyesi'nde memur olarak çalışırken, belediye etkinliklerinde sunuculuk yaptığını gören Mehmet Aydın'ın kendisine teklifle geldiğini anlatarak, “Şirketle ilgili hiçbir olumsuzluk görünmüyordu. Şu an müşteki olarak yer alan kişiler de o tarih itibariyle sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular. Ümraniye Belediyesi'ndeki görevimden istifa ederek Şubat 2018'de Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. 2018 yılının mart ayında görevimden istifa ettim ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Karakoç, “Benim çalıştığım dönemde müşteki olarak gösterilen kişiler zaten benden önce sisteme para yatıran kişilerdi” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmada savunmasını yapan Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararını kaldırırken aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4 firari sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi.

Yöneticilere 75 bin 260'ar yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, firari olan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişi hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi isteniyor.

Savcılık, diğer 30 kişi hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.