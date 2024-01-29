Popüler animasyon film serisi Çılgın Hırsız'ın dördüncü filmi için kimsenin beklemediği bir anda yeni bir fragman yayımlandı.

Çılgın Hırsız serisi ve minyonlar, dünyanın dört bir yanında hemen her yaştan milyonlarca hayrana sahip. Bu kadar popüler bir markanın da yakın zamanda emekli olmasını kimse beklemiyor. Kimsenin beklemediği bir diğer şey ise Çılgın Hırsız 4 fragmanıydı ama bu fragman paylaşıldı.

Çılgın Hırsız 4 fragmanı

Çılgın Hırsız 4 filminin konusu

Fragmanda gördüğümüz üzere Gru'nun artık bir bebeği var. Ayrıca minionlar da kendi uydurma dillerinden vazgeçip anlaşılabilir bir İngilizce konuşmaya başlamışlar. Filmde Gru ve ailesi, hapisten kaçıp kendilerinin peşine düşen bir mahkumla mücadele edecekler. Bu mücadele oldukça heyecanlı geçecek gibi gözüküyor.

Çılgın Hırsız 4 fiminin oyuncuları

Çılgın Hırsız filminin seslendirme kadrosunda Steve Carell, Sofia Vergara, Kristen Wiig, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Jason Segel, Will Ferrell gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Mike White'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini ise Chris Renaud ve Patrick Delage üstleniyor.

Çılgın Hırsız 4 yayın tarihi

Çılgın Hırsız 4 filmi, 3 Temmuz 2024'te vizyona girecek. Yapım ilk olarak sinema salonlarında gösterilecek.