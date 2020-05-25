ABD ile Çin arasındaki gerilim sürüyor. ABD'nin almış olduğu kararlar Çinli şirketleri zora sokarken Çin, ABD'den yaptırımların geri alınması talep ediyor.

Çin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Washington ile arasındaki teknoloji, güvenlik ve insan hakları konusundaki kötüleşen çatışmada Çinli şirketlere uygulanan ihracat yaptırımlarının geri çekilmesini talep etti.

ABD'nin almış olduğu kararın uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini ve Çin'in çıkarlarına zarar verdiğini söyleyen bakanlık sözcüsü Zhao Lijian, “ABD'yi, hatalarını düzeltmeye, ilgili kararı iptal etmeye ve Çin'in içişlerine müdahale etmeyi bırakmaya çağırıyoruz'' dedi.

ABD'nin ambargosu devam ediyor:

ABD’nin tehdit olarak görüp satışını ülkesinde yasakladığı teknoloji devi şirket Huawei, bu kampanyada adı geçen tek şirket değil. Video güvenlik ürünleri tedarikçisi Hikvision Digital Technology de bu ambargoya dâhil edilmiş durumda. Çin’in bu konuda misilleme yapıp yapmayacağı konusundaysa herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili başka bir açıklamaysa teknoloji tedarikçisi olan ve yüz tanıma sistemleri geliştiren CloudWalk Technology’den geldi. CloudWalk Technology, ‘haksız muamelenin' ABD'li şirketlere ve küresel gelişime zarar vereceğini söyledi.

Çin'in yeni gelişen teknoloji endüstrileri; kendi işlemcilerini, yazılımlarını ve diğer ürünlerini geliştiriyor ancak akıllı telefonların ve diğer cihazların üretim süreçleri için ABD, Avrupa ve Japonya'dan üreticilere ihtiyaçları var. Üretim sürecinde zaman zaman bahsedilen ülkelerin teknolojilerine de ihtiyaç duyan Çin, bu ambargoların gelişimlerine eksi yönde etki ettiğini düşünüyor.

İnsan hakları ihlallerinden suçlanan Aksu Huafu Textiles Co., yaptığı açıklamada ABD'nin 'gerçekleri pervasızca ihmal ettiğini' açıkladı ve şirket, herhangi bir ABD üretimi malzemeyi, Çinli bir kaynakla rahatlıkla değiştirebileceğini ekledi.

Pekin’in teknoloji sektöründe bu kadar hırslı olması, Donald Trump’ın 2018 yılında Çin ithalatına yönelik vergileri arttırmasına sebep oldu. Küresel boyutta bir ticari savaş yolunda ilerleyen süreç, ocak ayında imzalanan ateşkesle bir nebze de olsa durulmuştu. Trump, Çin’in daha fazla ihracat yapmaması durumunda, anlaşmadan geri çekileceğini de söylemişti. Ülkelerin şu anki durumlarına baktığımız zaman aralarındaki gerilimin çok da değişmediğiniz söyleyebiliriz.