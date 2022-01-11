Çin’de Yeni Bir Virüs Görüldüğü İddia Edildi!

Geçtiğimiz günlerde ABD'li gazeteci Ben Harnwell'in bir haberi yanlış şekilde aktarması, sosyal medyada bilgi kirliliğine neden oldu. Çin'de yeni bir virüs görüldüğü iddiasını doğuran bu haberin aslıysa çok farklıydı.

Geçtiğimiz günlerde Ben Harnwell isimli ABD’li bir gazetecinin yaptığı haber, sosyal medyada dünya çapında bilgi kirliliğine neden oldu. ‘Çin’de yeni virüs’ iddiası olarak aktarılan bu haberde Harnwell, bazı Çinlilerin kendisine gönderdiği mesajları kaynak alarak “gözleri ve burnu kanayan hastalar” olduğunu söylüyordu.

Harnwell’ın ‘yeni varyant olabilir’ şeklinde açıkladığı Çin’in Xi-an kentinde görülen vakalar, gerçek vakalardı. Fakat kendisinin aktardığı haber, aslında Çinli Global Times gazetesi tarafından da konu alınan ve şehirdeki ‘hemorajik ateş vakaları, erken evre COVID-19 semptomlarına benzerlik gösteriyor.’ şeklindeki haberinin çarpıtılmış haliydi.

Ben Harnwell’ın ‘yeni varyant olasılığı’ olarak aktardığı haberin videosu

Xi’an’ın bulunduğu eyalet, her yıl bu vakalara ev sahipliği yapıyor

Xi’an şehrinin bulunduğu eyalet olan, Çin’in kuzeybatısındaki Shaanxi (Şensi) eyaleti, kış mevsiminin başlangıcından bu yana yüksek ölüm oranına sahip salgın hastalık olan hemorajik ateş vakaları kaydetti. Bölgedeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden uzmanlar, enfeksiyonun ana kaynağının kemirgenler olduğunu ve aşının hastalığın yayılmasını önlemenin en etkili yolu olduğunu aktardı.

Öte yandan hemorajik ateş vakaları, bu bölgede ya da herhangi bir yerde ilk kez görülmüyor. Bölge özelinde konuşacak olursak, her yıl ekim ayından itibaren eyaletin bazı bölgelerin, vakaların sık sık görüldüğü bir döneme giriş yapıyor. Salgına neden olan şeyse kemirgenlerin ana kaynağı olduğu Hantavirüs isimli virüs. Bu virüs, fare ısırığıyla, farelerin temas ettiği suyun veya yiyeceğin tüketilmesiyle ya da enfekte olmuş farenin kanı, idrarı ya da dışkısıyla temas yoluyla bulaşabilir.

Evet, Hemorajik ateş, kesinlikle hafife alınacak bir şey değil. Hastalık, ateş, kanama, böbrek hasarı ve ciddi vakalarda ölüme neden olabiliyor. Fakat burada anlatmak istediğimiz ve çürüttüğümüz şey, bu hastalığın ve Hantavirüsün “Çin’de yeni virüs” ya da “yeni varyant” şeklinde medyaya servis edilmesi. Ayrıca haberde bahsi geçen karantinanın da farklı bir gerekçesi bulunuyor.

Vakaları en düşük seviyede tutmak isteyen Çin, daha önce de çok düşük vakaların görüldüğü bazı bölgelerde anında ciddi önlemlere imza atmıştı. Bunun yanı sıra Kış Olimpiyatları’na hazırlanan Çin, vakaların en düşük seviyede tutulması için ciddi önlemler almaya devam ediyor.

Türk virolog da konu hakkında bilgilendirmede bulundu

Bu gelişmeyle ilgili olarak Türk Virolog Doktor Semih Tareen’den de bir açıklama geldi. Tareen’in konu hakkındaki bilgilendirmeleri şu şekildeydi: