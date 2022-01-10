Geçtiğimiz günlerde Çin'in yeni bir rekora imza attığı Yapay Güneş'i, internette yanlış bilginin ne denli hızla yayılabildiğini yeniden gözler önüne serdi. Sosyal medyada bu haberi paylaşan pek çok sayfa, ne yazık ki Çin'i uzaya Güneş fırlatırmışçasına gösteren bir videoya yer verdi.

Geçtiğimiz hafta Çin, bütün dünyanın ilgisini çeken bir gelişmeyi paylaşmıştı. Daha çok ‘Yapay Güneş’ olarak adlandırılan ‘Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST)’ isimli sistem, insanlık tarihinde bir rekor kırdı. Enerji çıktısını girdinin 10 katı haline dönüştürmeyi hedefleyen, bu gayede de Güneş’te sürekli gerçekleşen nükleer füzyon reaktörünü taklit eden sistem, 17 dakikayı aşkın süre boyunca 70 milyon santigrat derecede çalıştırılmıştı.

Güneşten 5 kat daha yüksek sıcaklıkta böylesine uzun bir süre boyunca çalıştırılan ve geleceğe dair umut sunan sistem, aslında Mayıs 2021’de 160 milyon santigrat dereceye dahi ulaşmıştı. Sistem, tüm dünyada konuşulmaya devam ederken ise internet yine bildiğimiz gibiydi: Sistem hakkında yanlış bilgiler ve görüntüler interneti sardı.

Yanlış bilgi nasıl yayılır? İzliyoruz:

Çin’in Yapay Güneş’i hakkında internette yapılan pek çok paylaşım, ne yazık ki Çin’in gerçek anlamda Güneş yarattığını ve bunu fırlattığını gösteren videoya yer veriyordu. Çin’in uzaya Güneş fırlattığını gösteren, Güneş Sistemi’mize ufak çaplı yeni bir Güneş eklendiğini daha öne süren, dünyayı karanlıklardan kurtaracak o sözde anlar yukarıdaki videoda yer aldı.

Gördüğünüz bu video, aslında SpaceX’in Falcon 9 roketini fırlattığı bir geceden çekilmiş bir videoydu. SpaceX’in ve diğer tüm uzay ajanslarının gece yaptığı fırlatışlar da her zaman buna benzer manzaralar oluşturuyordu. Hatta bu tür videolarda da ‘İkinci bir Güneş’ şakaları dönüyordu.

Çin'in 'Yapay Güneş'i bu gelişmiş cihazın ta kendisi.

Bu videonun aslını astarını bilmeyen ve videoyu gören bazı kişilerse ne yazık ki gökyüzüne gerçekten ikinci bir Güneş fırlatıldı sandı. Öte yandan bazılarıysa videoya dalga geçti. Biz de sosyal medyada bu videoya gelen hem ironik hem de gerçek anlamda yazılmış bazı eğlenceli yorumları sizler için derledik.

Çin'in uzaya Güneş gönderdiği(!) videoya gelen yorumlar:

"Bekle, ne? Bunu çevreye salıverdiler ve her şeyin kendi kendine düzeleceğini mi umdular? Bu, orada meydana gelen bir tür kasıtlı ihmaldir. Umarım kimse ölmez ve mallar zarar görmez."

"Yani siz bana yeni bir Güneş icat etmenin bir yolunu bulabileceklerini ama bir pandemiyi sona erdiremeyeceklerini mi söylüyorsunuz? Bir şeyler uyuşmuyor."

Hem doğru, hem yanlış bilgi vermek:

"Bu, Pentagon'un altına yapmasına neden olan Çin hipersonik füze fırlatması. Yapay güneş, Çinlilerin temiz enerji üretmek için üzerinde çalıştıkları füzyon reaktörünün takma adıdır."

"Bu çevre için tehlikeli görünüyor. Ya o şey gerçek güneşle çarpışırsa o zaman ayvayı yedik. Hangi çevresel mutasyonlara neden olacak? Gece ve gündüze sahip olmamızın bir nedeni var. Bu hükümetler tanrı değil."

"Şu anda gerçek Güneş"

"- Ne? Bu ne?

+ Dragon Ball Z"

"Çin, gerçeğinden beş kat daha sıcak yanan 'yapay Güneş'i devreye soktu. Kirli hava, kirli su ve şimdi Çin'de yapılan sahte güneş mi? Tanrı'yı oynamak isteyen bu çılgın delileri durdurmalıyız."

Her şeyi siyasete bağlayanlar:

"Onları deli zengin yapan Demokratları suçlayın!"

Bazı Türk sayfalar da bu videoyu paylaştı: