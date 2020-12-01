Çin Aşısının Ne Kadar Güvenli Olduğu Sorusu Cevaplandı

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, DW Türkçe'ye verdiği röportajda Çin aşısının ne kadar güvenilir olduğu sorusunu cevapladı. Vedat Bulut, aşının lisanslanan her aşı kadar güvenli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüs aşılamalarının başlayacağı tarihi paylaşmıştı. Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı için Çin merkezli Sinovac ile anlaştıklarını, ilk aşıların 11 Aralık günü uygulanacağını belirtti.

Fakat yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar, Çin aşısı 'Coronavac"e güvenmediklerini dillendirmeye başladı. Gelişen bu şüphe durumunun ardından Çin aşısının da gerçekte ne kadar güvenilir olduğu merak edilir oldu. İşte bu soruya cevap Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut tarafından verildi.

Çin aşısı ne kadar güvenli?

DEUTSCHE WELLE TÜRKÇE'ye konuşan Prof. Dr. Vedat Bulut, Çin'den gelecek aşının güvenliği hakkında konuştu. Vedat Bulut, hakkında çeşitli spekülasyonların yapıldığı aşı hakkında rahatlatıcı ifadeler kullandı. Vedat Bulut, aşının dünya çapında lisanslanan diğer aşılar kadar güvenli olacağını aktardı.

Vedat Bulut, yaptığı açıklamada lisanslama yapan kuruluşların belgelendirmelerinde güvenlik aralıklarının çok sıkı takip edildiğini, güvenlik testlerinin büyük bir hassasiyetle yapıldığını ifade etti. Bulut, lisanslama aşaması tamamlanan her aşının aynı derecede güvenli olduğunu ekledi. Vedat Bulut, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Şu anda ipi göğüslemeye yakın iki firma gözüküyor. Biz firma isimlerini etik açıdan vermiyoruz ama birisi Amerikan-Alman ortaklığı biri Çin'den gelen aşı. Bunlar lisanslamalarını daha önce yapacaklar gibi gözüküyor. Bu aşıların lisanslamaları tamamlandıktan sonra güvenilir olduğunu bilmemiz gerekiyor çünkü belgelendirme standarttır. Aksi takdirde zaten lisans verilmez. Bu yüzden şu aşı kötüdür şu aşı iyidir diyebilecek durumda değiliz."

Ülkemizde ilk olarak 11 Aralık günü başlayacak aşılama çalışması ve Çin aşısı hakkında daha fazla detaya ulaşmak için üstteki haberimize göz atabilirsiniz.