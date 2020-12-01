Türkiye'nin 50 Milyon Dozluk İlk Koronavirüs Aşı Anlaşması

Türkiye, koronavirüs aşısı için Çin merkezli Sinovac ile anlaştı, ancak pek çok ülke ile görüşmeler sürüyor. Aralık, ocak ve şubat aylarında Çin'den gelecek 50 milyon dozun yanı sıra Almanya’dan yine aralık ayında 1 milyon doz aşı gelecek, bunu takiben 25 milyon Alman menşeili aşının da getirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kasım ayının son günü açıklanan kısıtlamalarla birlikte, Türkiye’deki koronavirüs aşı uygulamalarına dair ilk detaylar da belli olmuştu. Erdoğan 50 milyon doz aşı getirileceğini açıklamıştı. Ancak söz konusu aşıların nereden geleceği merak konusuydu.

Türkiye şu anda Çinli Sinovac başta olmak üzere, Prof. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin şirketi BionTech’in aşıları için de görüşmelere devam ediyor. Almanya merkezli şirket, Pfizer ile geliştirdiği aşıdan Aralık ayında Türkiye’ye 1 milyon doz gönderecek. Henüz netleşmese de Türkiye, %90 başarı oranı bulunduğu açıklanan BionTech ve Pfizer aşısından 25 milyon doz alacak.

Çinli Sinovac ile Türkiye’nin aşı anlaşması: Ne kadar ve ne zaman gelecek, kime uygulanacak?

Aşı üreticisi: Sinovac

Sinovac Aşı adı: Coronavac

Coronavac Toplam doz: 50 milyon

50 milyon Zaman: Aralık’ta 20 milyon, Ocak’ta 10 milyon, Şubat’ta 20 milyon

Aralık’ta 20 milyon, Ocak’ta 10 milyon, Şubat’ta 20 milyon İlk uygulama: 11 Aralık 2020; İlk olarak Sağlık çalışanlarına uygulanacak. Ardından diğer risk gruplarına uygulanmaya devam edilecek.

11 Aralık 2020;

Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısından Türkiye’ye önümüzdeki üç ay içerisinde 50 milyon doz Covid-19 aşısı getirilecek. Anlaşmaya göre bunun 20 milyonu Aralık ayı bitmeden ülkemizde olacak. Ocak ayında ise 10 milyon doz daha Sinovac aşısı gelecek ve devamı şubat ayına kalacak.

Sağlık Bakanlığı aşı anlaşmalarını duyururken hangi gruplara ne zaman uygulanacağına dair ilk detaylar da belli oldu. Buna göre 11 Aralık’tan itibaren en yüksek riski taşıyan sağlık çalışanlarına Sinovac’tan gelen aşılar uygulanmaya başlanacak. Sağlık çalışanlarını diğer risk grupları takip edecek. Hiçbir vatandaş aşıya ücret ödemeyecek.

Diğer taraftan Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı için çalışmaların devam ettiği ve Faz 3 aşamasından sonra Nisan 2021’de kitlesel kullanımına başlayacağı da biliniyor. Ek olarak uzmanlara göre toplumsal bağışıklığa ulaşmak ve salgının yayılmasını durdurmak için nüfusun %60’ının aşı olması gerekiyor.