Çin, Chang'e 5'i Ayın Karanlık Yüzüne Fırlattı

Bir süredir Ay'ın Dünya'dan görülmeyen yüzünde çalışmalar yürüten Çin, bu kez toprak ve kaya parçalarını Dünya'ya geri getirmek üzere planladığı Chang'e 5 görevini başlattı. Uzay aracı, dün gece yarısı Çin'in bir adasından Ay'a gönderildi.

Çin, Ay'ın karanlık yüzü olarak bilinen ve aslında sadece Dünya'dan görülmeyen yüzü olan bölümüne kafayı takmış durumda. Geçtiğimiz yıl aynı bölgeye keşif aracı gönderen Çin, şimdi de örnekleri toplayıp Dünya'ya getirecek aracı Chang'e 5'i fırlattı.

The Guardian'ın haberine göre Çin'in en büyük roket sistemi Long March-5 , adını antik Çin Ay tanrıçasından alan Chang'e 5 isimli uzay aracını dün gece yarısı fırlattı. Hainan Adası'ndan yapılan fırlatma görevinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı ve araç, Ay'a doğru kısa süreli yolculuğuna başladı.

Ay'ın karanlık yüzünden kayalar toplayıp 23 gün sonra Dünya'ya geri dönmüş olacak:



Çin'in 2019'da Ay'ın karanlık yüzüne gönderdiği araç Chang'e 4.

Görevin sözcüsü Pei Zhaoyu, Chang'e 5 aracının Ay yörüngesine girdikten sonra yüzeye 2 farklı araç bırakacağını belirtiyor. Bu araçlardan birisi gezgin, diğeri sonda görevini üstleniyor. Her iki araç da 2 gün boyunca Ay yüzeyinde kalıp örnekleri toplayacak, ardından yörünge'deki Chang'e 5'e geri dönmeleri sağlanacak. Daha sonra da Dünya'ya dönüş yolculuğu başlayacak.

Yüzeye inen araçlardan birisi, Ay yüzeyini delerek robotik bir kolla toprağı ve kayaları çıkartacak. Yani Çin sadece Ay'ın yüzeyinden değil, aslında ulaşabildiği kadar yer altından da örnekler toplayacak. Pei'ye göre görevin en zorlu yanı da bu örnekleri toplayan aracın Ay yüzeyinden ayrılıp yörüngedeki taşıyıcı araçla buluşmasını sağlamak.

Çin'in bu görev hakkında açıkladığı bilgilere göre amaç Ay'ın oluşum süreçlerini anlamak. Ancak bu bilgilerin sadece kamuoyuna açıklanan bilgiler olması, Çin'in Ay'da su aramak gibi başka amaçları olduğunu da düşündürmüyor değil. Önümüzdeki yıllarda bu tip soruların yanıtları da ortaya çıkacaktır. Eğer Chang'e 5 Dünya'ya geri dönmeyi başarısa Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.