Çin, Ay'ın Karanlık Tarafından Yeni Görüntüler Paylaştı

Çin'in Chang'e 4 görevi kapsamında aya gönderilen, Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçlarından alınan yeni veriler paylaşıldı. Uzay araçları, Ay'ın daha önce keşfedilmemiş karanlık tarafından fotoğraflar da gönderdi.

Çin'in Chang'e 4 ve Yutu 2 uzay araçlarının, Ay'ın karanlık tarafına inmesinden bu yana yaklaşık bir yıl geçti. Araçlar, o zamandan beri Von Kármán kraterini inceliyorlar ve sonuçları Queqiao uydusu aracılığıyla Dünya'ya gönderiyorlar. Araçlar, görevin bir parçası olarak, Ay'ın fotoğraflarını da çekiyorlar.

Çin Ay Keşif Programı, binlerce dosyadan oluşan bir görüntü kütüphanesinin yanı sıra araçlardan elde edilen yeni verileri de yayınladı. Veri grubu, radar ve kızılötesi spektrometri verilerine ek olarak, Ay yüzeyinin Chang'e 4'ün iniş kamerası, arazi kamerası ve Yutu 2'nin panoramik kamerası ile elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülerini içeriyor.

Ay'ın karanlık yüzünden elde edilen yeni görüntülerden bazıları:

Yutu 2 şimdiye kadar, Güney Kutbu-Aitken havzasındaki 180 kilometrelik Von Kármán krateri boyunca yaklaşık 350 metreden fazla, biraz kıvrımlı bir yol kat etti. Keşif aracı bu yolculuk boyunca, Ay'ın keşfedilmemiş karanlık tarafındaki araziyi belgeleyen panoramik manzaraları ve kaya oluşumlarını fotoğraflıyor. Görevde elde edilen veriler sadece Ay'ın değil, Güneş Sistemi'nin tarihine de ışık tutabilir.

Bir sonraki Chang'e aracı olan Chang'e 5, bu yılın ilerleyen zamanlarında fırlatılacak. Aracın en az 2 kilogramlık Ay örneği toplanması ve bunları çalışma için Dünya'ya geri getirmesi planlanıyor.