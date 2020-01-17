Gelecekte Ay ve Mars'taki Evlerimiz Mantarlardan Yapılabilir

NASA, gelecekte Ay ve Mars'ta yapılacak evlerin mantarlar tarafından üretilen 'miselyum' adlı bir maddeden yapılabileceğini öngörüyor. Uzay ajansına göre miselyum, uzaya fazla malzeme gönderimini azaltacak ve yapılarda enerji tasarrufu sağlayacak.

NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi, gelecekteki kaşiflerin Ay ve Mars kolonilerinde kendi evlerini yapabilmelerini sağlayacak prototip teknolojiler geliştiriyor ve test ediyor. Malzeme, mantarlar tarafından üretilen miselyumdan oluşuyor. Miselyum, bazı mantar türlerinde bulunan iplik benzeri yapılar olarak tanımlanıyor.

Miselyumun sürdürülebilir ambalajlarda kullanılması yeni bir fikir değil, ancak Ames Araştırma Merkezi'nde devam eden bir mimari proje, diğer gezegenlerde çevre dostu ve kolayca üretilebilen konutların oluşturulması için miselyumları test ederek teknolojiyi bir adım daha ileri götürüyor. NASA, miselyumdan oluşan bir taburenin ve aynı mantardan oluşturulan tuğlaların fotoğraflarını paylaştı.

Evler inşa etmek için miselyum kullanmanın getireceği en büyük faydalardan biri, enerji tasarrufu olacak. Ekipler, konut bileşenlerini uzaya gönderip fazla yakıt ve yer harcamak yerine, oraya ulaştıklarında yapıları kendileri büyütebilecekler. Bu aynı zamanda Ay ve Mars'taki yapıları sökme ve yerini değiştirme ihtiyacını da ortadan kaldıracak. Ekipler, ihtiyaç duydukları her şeyi ihtiyaç duyduklarında miselyum büyüterek karşılayabilecek.

Mantarları uzayda büyütmek zor olabilir ve tabii olarak uzayda da bazı sorunlar olacaktır. Astronotların miselyumdan oluşan evlerde büyümeyi tetiklemek için evleri sulamaları gerekecek. NASA, bu yapıların görüntü kirliliği oluşturmaması için izole edeceğini vurguladı.

NASA'ya göre siyanobakteriler, miselyumun büyümesi için gerekli oksijeni üretebilecek. Uzay ajansı, bir kubbe ve 3 katmandan oluşan bir habitat ortaya koydu. Dış kısım habitatı radyasyona karşı korunmak ve siyanobakteri katmanını sulamak için donmuş sudan yapılacak. En içteki tabakada ise, sağlam bir yapı oluşturmayı sağlayacak miselyumlardan yapılacak.

Ay ve Mars'ın zorlu koşulları yeni yaşam biçimleri gerektirecek. Evleri ağır malzemelerle inşa etmek yerine bu şekilde miselyumla büyütmek daha pratik bir çözüm olabilir.