Çin, Corona Virüsle Mücadele İçin Drone Kullanıyor

Çin hükümeti, pek çok büyük kenti bir süredir etkisi altına alan Corona virüsüyle mücadele etmek için dronelar kullanmaya başladı. Pek çok şehirde havalanan bu dronelar, vatandaşları uyarmak amacıyla kullanılıyor.

Çin, geçtiğimiz 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve pek çok kişinin ölümüne neden olan Corona virüsüyle mücadele etmek için her türlü yolu kullanıyor. Bu yollardan biri ise Shenzhen şehri üzerinde uçan dronelar gibi görünüyor. Twitter’da hızla yayılan görüntüler, ülke genelinde pek çok şehirde droneların kullanılmaya başladığını gösteriyor.

Çinli yetkililer, bu droneları özellikle vatandaşları uyarmak için kullanıyor. Bu uyarılardan ilki, havadaki bakteriler yoluyla bulaşan Corona virüsü enfeksiyonundan korunmak için Çinli vatandaşlardan maskelerini takmalarını isteyen hoparlörlü dronelar aracılığıyla yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılabiliyor.

İkinci uyarı yöntemi ise QR kodu yazılı posterlere sahip dronelar aracılığıyla yapılıyor. Vatandaşlar, bu kodu cep telefonları aracılığıyla okuttuklarında sağlık durumları kaydediliyor. Yetkililer, bu kayıtları muhtemelen vatandaşların sağlık durumunu takip edebilmek ve bilgi sağlayabilmek için kullanıyorlar.

Corona virüsü, birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor:

Virüs, her ne kadar şimdiye dek büyük oranda Çin içerisinde tutulsa da birçok sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi birçok şirket, salgın nedeniyle İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nden (MWC) çekileceğini duyurmuştu.

Pek çok dev şirketten birbiri ardına gelen çekilme kararları ise etkinliğin gidişatını olumsuz yönde etkilemiş ve etkinliğin iptal edilmesine karar verilmişti. GSMA CEO'su John Hoffman tarafından yapılan açıklamalarda, alınan iptal kararının nedeni olarak etkinliği son derece zor bir duruma sokan Corona virüsü salgını gösterilmişti.

Bugün sabah saatlerinde Fransa’dan gelen bir haber, 80 yaşındaki Çinli bir turistin Corona virüsü nedeniyle Paris’te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. Gelen bu ölüm haberiyle birlikte Avrupa’da ilk defa bir kişi, Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu. On binlerce kişinin katılımıyla Avrupa’da düzenlenecek bir etkinliğin iptali de bu yüzden oldukça mantıklı bir karar olabilir.