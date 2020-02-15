Corona Virüsü Nedeniyle Avrupa’da İlk Ölüm Gerçekleşti

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre Avrupa'da ilk defa bir kişi, merkez üssü Çin olan Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalara göre hayatını kaybeden kişi yaşlı bir Çinli turistti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü (COVID-19), her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Çin’de bir sıçrama yaşanan salgın, bugün itibarıyla Avrupa’da bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaşanan bu olayla birlikte Avrupa’da ilk defa bir kişi, Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bu olay hakkında konuşan Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ölen kişinin yaşlı bir Çinli turist olduğunu söyledi. 80 yaşında olduğu belirtilen hasta, virüsün neden olduğu akciğer enfeksiyonundan hayatını kaybetmeden önce Paris Bichat Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Hayatını kaybeden 80 yaşındaki Çinli turist, bir süredir karantina altında tutuluyordu:

16 Ocak’ta Fransa’ya geldiği bildirilen Çinli turist, 25 Ocak’tan beridir hastanede karantina altında tutuluyordu. Reuters tarafından bildirilen verilere göre bugüne kadar toplamda 11 virüs vakası görülen Fransa’da ilk defa bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bununla birlikte dünya genelindeki Corona virüsü vaka sayısınınsa 63.851’e ulaştığı söyleniyor.

Şimdiye kadar Çin dışında görülen ölümlü vakalar, Çin’e bağlı özel yönetim bölgesi olan Hong Kong’da, Japonya’da ve Filipinler’de görülmüştü. Şu anda yaşanan teşhis ve ölümlerin büyük bir kısmının Çin’de olması ise diğer ülkeleri bir nebze olsun rahatlıyor. Yine de uzmanlar, telaş edilecek herhangi bir durum olmadığını ancak herkesin gerekli önlemleri alması gerektiğini söylüyorlar. Bu önlemlerin başındaysa maske takmak ve sık sık el yıkamak geliyor.

Resmi açıklamalara göre şu anda dünya genelinde 67.185 kişiye bulaşan virüs, 1.527 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Öte yandan Corona virüsüyle enfekte olan hastaların 11.082’sinin durumunun kritik ya da ciddi olduğu da belirtiliyor.