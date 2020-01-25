Çin’in Corona Virüsüyle Olan Mücadelesinden Yeni Görüntüler

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılmaya başlayan Corona virüsüyle ilgili haberler son hızıyla gelmeye devam ediyor. Ülkenin büyük bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya kaldığı olayda şüphesiz ki servis edilen fotoğraflar çok vurucu.

Ölümcül solunum virüsünün yayılmasının ardından yetkililer hastalığın geçen ay ilk ortaya çıktığı yer olan Wuhan da dahil olmak üzere Çin’in orta bölgesindeki şehirlere olan seyahatlere sınırlama getirdi. İlk günden bu zamana Corona virüsünün en az dört ülkeye yayıldığı biliniyor.

Salgının yayılma zamanı yüz milyonlarca insanın ülkenin dört bir yanına seyahat ettiği Çin’in Yeni Yıl tatilinden hemen öncesine denk geldiği için riskin çok yüksek olduğu ve bu yer değiştirmelerin virüsün yayılmasının kolaylaştırdığı da açıklanmış durumda. Uzmanlar hızla yayılan virüsün kontrol altına alınamamasından korktuklarını dile getiriyor. Bu bilgilerle beraber Çin’in ölümcül virüsle mücadelesi sürerken gelen yeni fotoğrafları sizler için derledik.

Yeni fotoğraflarla Corona virüsü

Hong Kong’daki Wong Tai Sin tapınağında Çin halkı yeni yıl işaretleme ritüeli yapıyor. Binlerce yıllık gelenek olan bu durum virüse rağmen değişmemiş.

Pekin’de sağlık çalışanları bir metro istasyonuna giren insanların ateşini kontrol etmek üzere hazır bekliyor.

Wuhan kentinde Corona virüsüyle enfekte olan hastaları tedavi etmek üzere 1000 kişilik bir hastanenin yapımına acil olarak başlandı.

Zhongnan Hastanesinde yoğun bakım ünitesi.

Hong Kong’da ücretsiz olarak dağıtılan C vitamini tabletleri ve el dezenfektanlarını almak için halk uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.

Karantina alanı genişledikçe otoyollarda kurulan sağlık tarama noktalarında vatandaşların kontrolü yapılıyor.

Maskelerin artık günlük kıyafetin bir parçası haline geldiği Wuhan’da bir alışveriş merkezi.

Wuhan’da tren çıkışı yolcuların ateşini kontrol eden görevliler.

Neredeyse terkedilmiş haldeki istasyonlardan bir tanesi.

Çin’in kuzeyinde bulunan Hebei’deki Handan şehrindeki bir fabrikada yüz maskeleri üreten işçiler.