Çin, koronavirüs vakalarındaki yükselişi engellemek için yeni bir karar aldı. Bu karara göre bazı eyaletlerdeki Çinliler, yaptıkları ihlal bildirimlerinden para kazanacaklar. Kazanılacak para, 1.570 dolara kadar yükseliyor.

Bir süredir hayatımızın gündeminden çıkmaya başlamış olan koronavirüs salgını, omicron isimli varyant nedeniyle bir kez daha hortladı. Dünyanın dört bir yanında görülen varyant, bulaşıcılık oranının yüksek oluşu nedeniyle ülkeleri yeni tedbirlere itti. Çin'den gelen yeni haberler ise ülkede dikkat çekecek bir karara imza atıldığını gözler önüne seriyor.

Çin hükümeti, aldığı yeni karar doğrultusunda bazı eyaletlerdeki vatandaşlarına para dağıtacak. Söz konusu eyaletlerdeki ihlalleri bildiren Çinliler, bu bildirim karşısında para kazanacaklar. Bu bağlamda; karantinayı ihlal eden birisini bildiren kişi 47 dolar, izolasyonu ihlal eden birisini bildiren kişi 78 dolar, şüpheyle ihbar ettiği birisinin pozitif olmasının anlaşılmasını sağlayan kişi ise 1.570 dolar (yaklaşık 21 bin 600 TL) ödül kazanacak.

Salgının ilk merkezi, COVID-19'dan neredeyse kurtulmuştu

Çin, koronavirüs salgınının ilk merkezi olan ülkeydi. Dünyanın pek çok yerinde adı bile duyulmamış hastalıkla tanışan ülke, o dönemlerde çok sert tedbirler almıştı. Ülkedeki genel durum da bir süredir oldukça iyiydi. Ancak omicron etkisi, Çin'de de etkisini göstermeye başladı. Ülke son 24 saatte 157 yeni vaka bildirdi.

COVID-19 demişken, Türkiye'deki durumdan da bahsedelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye, son 24 saatte 65.236 vaka tespit edildi. 141 kişi ise hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 milyon sınırına ulaşmış oldu. 83.702 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.