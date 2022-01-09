'Deltacron' İsimli Yeni Bir COVID-19 Varyantı Keşfedildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir araştırma ekibi, yeni bir COVID-19 varyantı keşfettiklerini açıkladı. Omicron ve Delta varyantlarının bir melezi olarak tanımlanan yeni virüse 'Deltacron' ismi verildi.

Alfa, Beta, Gamma, Delta ve son olarak da Omicron varyantı derken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bulunan Kıbrıs Üniversitesi Biyoteknoloji ve Moleküler Viroloji Laboratuvarı’da çalışan bir ekip yeni bir COVID-19 varyantı keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanlarından oluşan ekibin liderliğini yapan Dr. Leontios Kostrikis tarafından yapılan açıklamada, ekibin ‘Deltacron’ ismini verdiği varyantın Omicron ve Delta mutasyonlarının bir melezi olduğu kaydedildi.

Kostrikis, Omicron varyantının bazı mutasyonlarıyla birlikte Delta varyantının genetik arka planına sahip olan Deltacron mutasyonunun henüz dünyanın başka herhangi bir yerinde tanımlanmamış olmasının muhtemel olduğunu; bu sebeple de bu yeni keşke küresel çapta ilgi olabileceğini aktardı.

Deltacron varyantı 25 kişide tespit edildi

Araştırma ekibinin 11’i COVID-19 sebebiyle hastaneye kaldırılan hastalar olmak üzere toplamda 25 kişide yeni Deltacron varyantı tespit ettiğini belirten Kostrikis; yapılan istatiksel analizler ışığında bahsi geçen mutasyona hastaneye yatırılan kişilerde daha fazla rastlandığını kaydetti.

Bu 25 vakadan elde edilen örneklerin dün COVID-19 virüsündeki değişiklikleri takip eden uluslararası veri tabanı Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi’ne gönderdiklerini ifade eden Kostrikis, “Bu mutasyonun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı yoksa Delta ve Omicron’dan daha mı baskın olacağını gelecekte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanı Michalis Hajipantelas ise yaptığı açıklamada, “Dr. Kostrikis’in ekibinin çığır açan araştırmaları ve bulguları, bilim insanlarımızla gurur duymamızı sağlıyor, “ diyerek, bu araştırmanın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni uluslararası bir konuma yerleştirdiğini ifade etti.