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Çin'den Yapay Zeka Savaşında Kritik Hamle: ABD İmzalı Nvidia H200 Çiplerine İzin Çıktı!

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Çin yönetimi, ABD ile olan kıyasıya yapay zeka rekabetinde geri kalmamak adına Nvidia'nın güçlü H200 çiplerinin ülkeye girişine onay verdi. Yerli çip üretimini desteklemesiyle bilinen Pekin yönetiminin bu esnek adımı, teknoloji devlerinin gelişmiş yapay zeka modellerini eğitmesi için kritik bir öneme sahip.

Çin'den Yapay Zeka Savaşında Kritik Hamle: ABD İmzalı Nvidia H200 Çiplerine İzin Çıktı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

ABD ve Çin arasındaki yapay zeka savaşı tüm hızıyla sürerken, Pekin yönetiminden sürpriz bir esneklik geldi. Normalde Huawei gibi yerli üreticileri destekleyerek dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen Çin, yerli yapay zeka modellerinin Anthropic gibi ABD'li rakiplerle aşık atabilmesi için kalkanlarını bir süreliğine indirdi. Bu doğrultuda, Nvidia'nın kritik H200 yapay zeka çiplerinin küçük partiler halinde ülkeye girişine yeşil ışık yakıldı.

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Bu stratejik hamle, Çinli teknoloji devlerine tam anlamıyla can suyu oldu. Öyle ki, ByteDance ve Tencent'in ellerine 10'ar bin adet H200 işlemci ulaştığı konuşuluyor. Çinli şirketler standart işlemlerde kendi yerli çiplerini kullanıyor olsalar da, iş yapay zekayı "eğitmeye" geldiğinde Nvidia'nın sunduğu o devasa işlem gücüne hala mecbur kalıyorlar.

İçerikten Görseller

Çin'den Yapay Zeka Savaşında Kritik Hamle: ABD İmzalı Nvidia H200 Çiplerine İzin Çıktı!
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Neden sadece küçük partiler halinde geliyor?

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Çin'in bu izin hamlesi tamamen sınırsız bir kapı açtığı anlamına gelmiyor. ABD tarafı şirket başına 100.000 adede kadar H200 satışına onay vermiş olsa da, Pekin yönetimi bu sayıyı sınırlı tutmaya çalışıyor. Buradaki en büyük amaç ise tekno-milliyetçilikten çok fazla ödün vermeden, dışa bağımlılıkla yerli üretim arasındaki o hassas pazar dengesini koruyabilmek.

Yeni nesil çipler hala yasaklı

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Ülkeye girişine izin verilen H200 modeli güçlü olsa da, aslında Nvidia'nın en yeni teknolojisinden en az iki nesil geride bulunuyor. ABD'nin sıkı ihracat kısıtlamaları nedeniyle, Nvidia'nın çok daha gelişmiş olan Blackwell GPU'larının Çin'e satışı hala kesin bir şekilde yasak. Yine de H200, daha önce ihracatına izin verilen H20 modelinden yaklaşık altı kat daha güçlü bir performans sunuyor.

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