Audi, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede benzinli, dizel, hibrit ve tamamen elektrikli modeller bir arada sunuluyor.
Bu içerikte Audi’nin Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
Audi fiyat listesi - Ekim 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|A3
|3.614.616 TL
|-
|Yeni Q3
|5.311.292 TL
|-
|Yeni A5
|8.900.973 TL
|-
|A6 e-tron
|8.341.960 TL
|-
|Q6 e-tron
|9.340.419 TL
|-
|Yeni Q5
|10.267.573 TL
|-
|Yeni A6
|13.503.328 TL
|-
|Q7
|11.589.234 TL
|-
|Yeni e-tron GT
|12.137.766 TL
|-
|Q8
|17.697.810 TL
|-
|A8
|29.155.507 TL
|-
A3 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.498 cc Benzin
|Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic
|3.614.616 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic
|4.297.796 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|allstreet TFSI 110 kW S tronic
|4.511.012 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sportback TFSI 110 kW S line S tronic
|4.652.924 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sedan TFSI 110 kW S line S tronic
|4.790.444 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|S3 Sportback TFSI quattro S tronic
|8.388.697 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|S3 Sedan TFSI quattro S tronic
|8.574.025 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic
|11.164.748 TL
|-
|2.480 cc Benzin
|RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic
|11.462.732 TL
|-
Audi A3 ailesinde Sportback, Sedan ve allstreet gövde seçeneklerinin yanı sıra S3 ve RS 3 performans versiyonları da güncel listede bulunuyor. Audi’nin resmî 2026 sayfasında bu gövde ve versiyon seçenekleri listeleniyor.
Yeni Q3 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.498 cc Benzin
|SUV TFSI 110 kW S tronic
|5.311.292 TL
|-
|1.498 cc Benzin
|Sportback TFSI 110 kW S tronic
|5.465.732 TL
|-
Yeni Audi Q3, SUV ve Sportback olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle listede bulunuyor. Her iki versiyonda da TFSI 110 kW motor ve S tronic otomatik şanzıman kullanılıyor.
Yeni A5 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc Benzin
|Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic
|8.545.869 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Avant TFSI quattro 150 kW S tronic
|8.815.437 TL
|-
|1.968 cc Dizel
|Sedan TDI quattro 150 kW S tronic
|8.900.973 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Sedan TFSI quattro 200 kW
|9.158.229 TL
|-
|1.968 cc Dizel
|Avant TDI quattro 150 kW S tronic
|9.170.541 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Avant TFSI quattro 200 kW
|9.427.797 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic
|15.413.164 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic
|15.732.652 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic
|22.136.850 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic
|22.456.338 TL
|-
Yeni Audi A5, Sedan ve Avant gövde seçenekleriyle fiyat listesinde yer alıyor. Ailenin standart versiyonlarının yanında S5 ve RS 5 seçenekleri de güncel listede bulunuyor.
Yeni A6 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.968 cc Dizel
|Sedan TDI quattro 150 kW
|11.618.199 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Sedan TFSI quattro 200 kW
|11.874.192 TL
|-
|1.968 cc Dizel
|Avant TDI quattro 150 kW
|12.120.950 TL
|-
|1.984 cc Benzin
|Avant TFSI 200 kW quattro
|12.376.683 TL
|-
|1.984 cc Hibrit
|Sedan e-hybrid quattro 270 kW
|13.503.328 TL
|-
|1.984 cc Hibrit
|allroad e-hybrid quattro 270 kW
|14.522.049 TL
|-
|2.967 cc Dizel
|Sedan TDI quattro 220 kW
|15.176.850 TL
|-
|2.967 cc Dizel
|allroad TDI quattro 220 kW
|16.848.748 TL
|-
Yeni A6, Audi’nin üst orta sınıftaki temsilcisi olarak sedan ve Avant gövde seçenekleriyle sunuluyor. TDI, TFSI ve e-hybrid versiyonların birlikte listelenmesi, modelin farklı kullanım beklentilerine göre geniş bir motor yelpazesi sunduğunu gösteriyor.
A6 e-tron fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron
|8.163.250 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron
|8.341.960 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron performance
|9.460.392 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron performance
|9.639.102 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Sportback e-tron quattro
|9.879.132 TL
|-
|Elektrikli
|A6 Avant e-tron quattro
|10.057.842 TL
|-
A6 e-tron, Audi’nin elektrikli ürün gamında sedan çizgisine yakın Sportback yapısını Avant gövde seçeneğiyle birlikte sunuyor. Performance ve quattro versiyonlarla genişleyen aile, elektrikli otomobil kullanıcıları için daha üst sınıf ve donanımlı seçenekler oluşturuyor.
Q7 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc Benzin
|45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI
|11.589.234 TL
|-
Audi Q7’nin güncel 2026 fiyat listesinde yalnızca 45 TFSI quattro 265 hp S line versiyonu bulunuyor.
Q8 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.984 cc Benzin
|Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic
|13.772.832 TL
|-
|2.967 cc Dizel
|Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic
|17.697.810 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic
|17.987.346 TL
|-
|3.996 cc Benzin
|RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic
|28.009.267 TL
|-
Audi Q8 ailesinde TFSI ve TDI motorların yanında RS Q8 performance da güncel listede bulunuyor.
A8 fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|2.967 cc Dizel
|A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI
|24.459.206 TL
|-
|2.995 cc Benzin
|A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI
|24.459.206 TL
|-
|3.996 cc Benzin
|S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI
|29.155.507 TL
|-
A8, Audi’nin lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Dizel ve benzinli A8 L versiyonlarının yanında S8 performans seçeneği de bulunuyor. S8, paylaşılan listedeki en yüksek fiyatlı Audi modeli olarak öne çıkıyor.
Yeni e-tron GT fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|e-tron GT quattro
|12.137.766 TL
|-
|Elektrikli
|S e-tron GT
|13.708.209 TL
|-
|Elektrikli
|RS e-tron GT quattro
|16.026.840 TL
|-
|Elektrikli
|RS e-tron GT performance quattro
|17.413.470 TL
|-
Yeni Audi e-tron GT ailesinde standart e-tron GT quattro'nun yanı sıra S e-tron GT ve iki farklı RS e-tron GT versiyonu bulunuyor.
Q6 e-tron fiyatları - Ekim 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Q6 SUV e-tron quattro
|9.340.419 TL
|-
|Elektrikli
|Q6 Sportback e-tron quattro
|9.579.609 TL
|-
Audi Q6 e-tron ailesi, SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle tamamen elektrikli olarak sunuluyor. Her iki versiyonda da quattro çekiş sistemi bulunuyor.