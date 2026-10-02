Audi’nin Ekim 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel fiyat listesinde A3, Yeni A5, A6 e-tron, Yeni A6, A8, Yeni Q3, Yeni Q5, Q6 e-tron, Q7, Q8 ve Yeni e-tron GT modelleri bulunuyor.

Audi, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede benzinli, dizel, hibrit ve tamamen elektrikli modeller bir arada sunuluyor.

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Bu içerikte Audi’nin Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

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Audi fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A3 3.614.616 TL - Yeni Q3 5.311.292 TL - Yeni A5 8.900.973 TL - A6 e-tron 8.341.960 TL - Q6 e-tron 9.340.419 TL - Yeni Q5 10.267.573 TL - Yeni A6 13.503.328 TL - Q7 11.589.234 TL - Yeni e-tron GT 12.137.766 TL - Q8 17.697.810 TL - A8 29.155.507 TL -

A3 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.498 cc Benzin Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.614.616 TL - 1.498 cc Benzin Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 4.297.796 TL - 1.498 cc Benzin allstreet TFSI 110 kW S tronic 4.511.012 TL - 1.498 cc Benzin Sportback TFSI 110 kW S line S tronic 4.652.924 TL - 1.498 cc Benzin Sedan TFSI 110 kW S line S tronic 4.790.444 TL - 2.480 cc Benzin S3 Sportback TFSI quattro S tronic 8.388.697 TL - 2.480 cc Benzin S3 Sedan TFSI quattro S tronic 8.574.025 TL - 2.480 cc Benzin RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic 11.164.748 TL - 2.480 cc Benzin RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic 11.462.732 TL -

Audi A3 ailesinde Sportback, Sedan ve allstreet gövde seçeneklerinin yanı sıra S3 ve RS 3 performans versiyonları da güncel listede bulunuyor. Audi’nin resmî 2026 sayfasında bu gövde ve versiyon seçenekleri listeleniyor.

Yeni Q3 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.498 cc Benzin SUV TFSI 110 kW S tronic 5.311.292 TL - 1.498 cc Benzin Sportback TFSI 110 kW S tronic 5.465.732 TL -

Yeni Audi Q3, SUV ve Sportback olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle listede bulunuyor. Her iki versiyonda da TFSI 110 kW motor ve S tronic otomatik şanzıman kullanılıyor.

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Yeni A5 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.984 cc Benzin Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic 8.545.869 TL - 1.984 cc Benzin Avant TFSI quattro 150 kW S tronic 8.815.437 TL - 1.968 cc Dizel Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 8.900.973 TL - 1.984 cc Benzin Sedan TFSI quattro 200 kW 9.158.229 TL - 1.968 cc Dizel Avant TDI quattro 150 kW S tronic 9.170.541 TL - 1.984 cc Benzin Avant TFSI quattro 200 kW 9.427.797 TL - 2.995 cc Benzin S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic 15.413.164 TL - 2.995 cc Benzin S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic 15.732.652 TL - 2.995 cc Benzin RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic 22.136.850 TL - 2.995 cc Benzin RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic 22.456.338 TL -

Yeni Audi A5, Sedan ve Avant gövde seçenekleriyle fiyat listesinde yer alıyor. Ailenin standart versiyonlarının yanında S5 ve RS 5 seçenekleri de güncel listede bulunuyor.

Yeni A6 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.968 cc Dizel Sedan TDI quattro 150 kW 11.618.199 TL - 1.984 cc Benzin Sedan TFSI quattro 200 kW 11.874.192 TL - 1.968 cc Dizel Avant TDI quattro 150 kW 12.120.950 TL - 1.984 cc Benzin Avant TFSI 200 kW quattro 12.376.683 TL - 1.984 cc Hibrit Sedan e-hybrid quattro 270 kW 13.503.328 TL - 1.984 cc Hibrit allroad e-hybrid quattro 270 kW 14.522.049 TL - 2.967 cc Dizel Sedan TDI quattro 220 kW 15.176.850 TL - 2.967 cc Dizel allroad TDI quattro 220 kW 16.848.748 TL -

Yeni A6, Audi’nin üst orta sınıftaki temsilcisi olarak sedan ve Avant gövde seçenekleriyle sunuluyor. TDI, TFSI ve e-hybrid versiyonların birlikte listelenmesi, modelin farklı kullanım beklentilerine göre geniş bir motor yelpazesi sunduğunu gösteriyor.

A6 e-tron fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli A6 Sportback e-tron 8.163.250 TL - Elektrikli A6 Avant e-tron 8.341.960 TL - Elektrikli A6 Sportback e-tron performance 9.460.392 TL - Elektrikli A6 Avant e-tron performance 9.639.102 TL - Elektrikli A6 Sportback e-tron quattro 9.879.132 TL - Elektrikli A6 Avant e-tron quattro 10.057.842 TL -

A6 e-tron, Audi’nin elektrikli ürün gamında sedan çizgisine yakın Sportback yapısını Avant gövde seçeneğiyle birlikte sunuyor. Performance ve quattro versiyonlarla genişleyen aile, elektrikli otomobil kullanıcıları için daha üst sınıf ve donanımlı seçenekler oluşturuyor.

Q7 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.984 cc Benzin 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 11.589.234 TL -

Audi Q7’nin güncel 2026 fiyat listesinde yalnızca 45 TFSI quattro 265 hp S line versiyonu bulunuyor.

Q8 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.984 cc Benzin Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic 13.772.832 TL - 2.967 cc Dizel Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic 17.697.810 TL - 2.995 cc Benzin Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic 17.987.346 TL - 3.996 cc Benzin RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic 28.009.267 TL -

Audi Q8 ailesinde TFSI ve TDI motorların yanında RS Q8 performance da güncel listede bulunuyor.

A8 fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.967 cc Dizel A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 24.459.206 TL - 2.995 cc Benzin A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 24.459.206 TL - 3.996 cc Benzin S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI 29.155.507 TL -

A8, Audi’nin lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Dizel ve benzinli A8 L versiyonlarının yanında S8 performans seçeneği de bulunuyor. S8, paylaşılan listedeki en yüksek fiyatlı Audi modeli olarak öne çıkıyor.

Yeni e-tron GT fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli e-tron GT quattro 12.137.766 TL - Elektrikli S e-tron GT 13.708.209 TL - Elektrikli RS e-tron GT quattro 16.026.840 TL - Elektrikli RS e-tron GT performance quattro 17.413.470 TL -

Yeni Audi e-tron GT ailesinde standart e-tron GT quattro'nun yanı sıra S e-tron GT ve iki farklı RS e-tron GT versiyonu bulunuyor.

Q6 e-tron fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Q6 SUV e-tron quattro 9.340.419 TL - Elektrikli Q6 Sportback e-tron quattro 9.579.609 TL -

Audi Q6 e-tron ailesi, SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle tamamen elektrikli olarak sunuluyor. Her iki versiyonda da quattro çekiş sistemi bulunuyor.