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Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
Sümeyye Karagöz Sümeyye Karagöz /

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

İçerikten Görseller

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri
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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Coverzone Masaüstü Mini Mikrofon

ppp - 2026-09-30T124726.257

Bilgisayar başında oyun oynarken, yayın yaparken ya da görüntülü görüşmelerde kullanabileceğiniz Coverzone masaüstü mikrofon, USB bağlantısıyla tak-çalıştır şeklinde kolayca kullanılabiliyor. Arka plan gürültülerini filtrelemeye yardımcı olan bu mikrofon, 100-16 kHz frekans aralığı ve -47 dB hassasiyet sunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bluefox Dijital Bagaj Tartısı

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Valizinizin kilosunu havalimanında öğrenmek istemiyorsanız size Bluefox dijital bagaj tartısını önerebiliriz. 50 kilograma kadar ağırlık ölçebilen model, 50 gram hassasiyet sunuyor ve arkadan aydınlatmalı LCD ekranı sayesinde sonucu karanlıkta bile rahatça görmenizi sağlıyor.

Gram, kilogram, pound ve ons olmak üzere dört farklı ağırlık birimini destekleyen tartının dara fonksiyonu da bulunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Hepu Hp-780 105 Watt Araç İçi Şarj Cihazı

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Sıradaki ürünümüz araçta birden fazla cihazı aynı anda şarj etmek isteyenler için. Toplam 105 W güce ulaşabilen modelde 45 W PD hızlı şarj desteği bulunuyor ve Type-C bağlantısının yanı sıra farklı cihazları bağlamak için ek portlar sunuyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Oral-B Sensitive X-Filament Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı

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Oral-B Sensitive X-Filament yedek fırça başlığı, özellikle daha hassas bir fırçalama deneyimi isteyenler için tasarlanmış. X şeklindeki kılları dişlerin farklı bölgelerine ulaşmaya yardımcı olurken başlığın kullanım göstergesi de değiştirme zamanı yaklaştığında renk değiştiriyor.

Oral-B'nin şarjlı elektrikli diş fırçalarının büyük bölümüyle uyumlu olan başlık, iO ve Pulsonic serileriyle uyumlu değil.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone TC-26 Type-C Dönüştürücü

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Laptopunuzdaki bağlantı seçenekleri yetersiz kalıyorsa Coverzone dönüştürücü, tek bir giriş üzerinden birden fazla bağlantı imkanı sunuyor.

Üzerinde HDMI, VGA, USB 3.0 ve Type-C PD portları bulunan adaptör; notebook, MacBook ve USB-C destekli bilgisayarları monitör, televizyon veya projeksiyon gibi cihazlara bağlamak için kullanılabiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bosch Home and Garden X/Line Mini 15 Parça Matkap Ucu Seti

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Bosch Matkap Ucu Seti, farklı yüzeylerde kullanılabilecek uçları tek bir kutuda topluyor. Setin içerisinde 5 adet metal, 5 adet beton ve 5 adet ahşap matkap ucu bulunuyor ve uçlar 3, 4, 5, 6 ve 8 mm olmak üzere farklı ölçüler sunuyor.

Kutusu sayesinde uçları kaybetmeden saklayabileceğiniz ürün, standart mandrenli elektrikli ve akülü matkaplarla da kullanılabiliyor. Kısacası evde tamirat işleriyle uğraşanların elinin altında bulundurabileceği kullanışlı bir seçenek.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Airtag için Silikon Kılıf ve Anahtarlık

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Esnek silikon yapısı sayesinde AirTag’i içine kolayca yerleştirebileceğiniz bu kılıf, anahtarlık halkası sayesinde doğrudan anahtarlarınıza ya da çantanıza takılabiliyor. Aynı zamanda ürün, su geçirmez bir yapıya sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Klasse Pro Gaming Mouse Pad

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Klasse mouse pad'in mikro dokuma kumaş yüzeyi, mouse hareketlerinin daha rahat takip edilmesine yardımcı oluyor. Kenarlarının dikişli olması uzun süreli kullanımda yıpranmayı azaltırken kauçuk alt tabanı da oyun sırasında kaymasını önlüyor. Ayrıca ürünün yüzeyi nemli bezle temizlenebiliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

S-link Armor CL-020 Lightning Şarj Kablosu

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Kısa bir şarj kablosu arayanlar için S-link Armor, 20 cm uzunluğuyla fazla kablo kalabalığı yaratmıyor. Type-C to Lightning bağlantısına sahip olan bu ürün, 30W'a kadar PD hızlı şarj desteği sunuyor. Bununla birlikte ürün, örgülü dış yüzeyi sayesinde bükülme, kopma ve kırılmalara karşı ekstra dayanıklılık sağlıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

A4 Tech FG10 Nano Kablosuz Optik Mouse

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Günlük kullanım için uygun fiyatlı ve sade bir mouse arıyorsanız A4 Tech FG10 Optik Mouse iyi bir alternatif olabilir. 15 metreye kadar 2,4 GHz kablosuz bağlantı sağlayan bu mouse, 5 milyon tıklama ömrü ile birçok kullanıcının tercihi oluyor. 2000 DPI'a kadar ayarlanabilen bu ürün, 67 gram ağırlığında.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

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Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

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