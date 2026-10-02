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Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!

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Tesla Türkiye, Model Y’nin üst paketlerine zam yaptı.

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla Türkiye, SUV modeli Model Y’nin üst donanım seçeneklerinde fiyat artışına gitti.

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2 Ekim itibarıyla geçerli olan yeni düzenlemeyle birlikte Model Y Premium, Long Range Dört Çeker ve Performance versiyonlarının fiyatları yükseldi. Seriye erişimi sağlayan arkadan itişli standart Model Y versiyonunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

İçerikten Görseller

Tesla Model Y Türkiye Fiyatları Zamlandı: İşte Yeni Fiyatlar!
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Tesla Model Y fiyatları ne kadar oldu?

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Temmuz ayındaki artışın ardından fiyatı sabit tutulan standart arkadan çekişli Model Y, 2.474.000 TL'lik etiketini korumaya devam ediyor. Üst paketlerde gerçekleşen fiyat artışı sonrası oluşan yeni tablo şu şekilde:

Versiyon Eski Fiyat Yeni Fiyat
Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş 3.682.000 TL 3.906.000 TL
Model Y Premium Long Range Dört Çeker 4.410.000 TL 4.620.000 TL
Model Y Performance Dört Çeker 4.756.000 TL 4.996.000 TL

Yapılan son zamlarla birlikte Premium Long Range Arkadan Çekiş versiyonu 3.906.000 TL’ye, Long Range Dört Çeker seçeneği 4.620.000 TL’ye ve en yüksek performanslı Performance versiyonu ise 4.996.000 TL’ye yükseldi. Sipariş verilen tüm Model Y versiyonları için açıklanan tahmini teslimat tarihi Şubat-Mart 2027 olarak duyuruldu.

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