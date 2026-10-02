Sony Sessiz Sedasız Yeni PS5'lerin Üretiminde Değişiklik Yaptı: İşte Yenilikler!

Sony, PS5 için sıvı metal soğutmasını geliştiren ve kolay değiştirilebilir pille sistem ömrünü uzatan yeni modelleri sessizce piyasaya sürdü.

Sony, 2020 yılındaki ilk çıkışından bu yana PS5 konsolunda çeşitli donanım revizyonlarına gitti. Orijinal modeldeki irili ufaklı güncellemeler, zamanla yerini konsolun boyutlarını küçülten PS5 Slim’e bıraktı ancak şirket, özellikle sıvı metal soğutma sistemindeki sorunları gidermek adına donanımı yenilemeye devam ediyor.

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Şimdi ise Sony, bu zincirin son halkasını hiçbir resmî duyuru yapmadan, oldukça sessiz bir şekilde piyasaya sürdü. Yeni model, görünüşte sade ama arka planda konsolun kullanım ömrünü doğrudan etkileyecek kritik güncellemeler taşıyor.

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Yeni üretilen PS5'lerde neler değişti?

Konsol ve kontrolcü teknisyeni @Modyficator89'un sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre yeni sınırlı üretim Wolverine sürümünün içerisinden "EDM-051" kodlu yenilenmiş bir anakart çıktı. Bu değişim sıradan bir kozmetik güncellemenin çok ötesinde. Donanım uzmanlarının tespit ettiği başlıca değişiklikler ise şunlar:

Tamamen yenilenmiş anakart düzeni ve basitleştirilmiş iç tasarım

Kullanıcılar tarafından kolayca değiştirilebilen CR2032 (CMOS) pili

PS5 Pro tarzı sıvı metal korumasına sahip revize edilmiş soğutma sistemi

Önceki Slim modellerine kıyasla farklılaştırılmış soğutucu blok yapısı ve malzemesi

Daha optimize ve maliyet odaklı yeni HDMI retimer entegresi

Bu değişikliklerin etkisi ne olacak?

PlayStation konsollarında uzun süredir endişe kaynağı olan pil değişiminin kolaylaştırılması bir yana, en belirgin iyileştirme soğutma tarafında gerçekleşti. İşlemci etrafındaki koruyucu yüzeyin tasarımı değiştirilerek, sıvı metalin sızmasını veya zamanla yayılmasını engelleyecek daha sıkı bir muhafaza yapısına geçildi. PS5 Pro'daki yaklaşıma benzer şekilde geliştirilen bu yeni koruma, sıvı metal kaynaklı arızaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yapay zekâ odaklı bileşen talepleri nedeniyle oyun konsolu fiyatlarının yükseldiği bu dönemde Sony, mevcut PS5 kullanıcılarının arıza nedeniyle mağdur olmasını istemiyor. Şirketin, yaklaşmakta olan PS6 nesli öncesinde marka imajını korumak ve konsolların donanımsal ömrünü maksimuma çıkarmak için bu adımları attığını söylesek yalan olmaz.