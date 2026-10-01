Nissan'ın Ekim 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Qashqai, Qashqai e-POWER, Juke, X-Trail Mild Hybrid, Townstar Van ve Townstar Combi EV modelleri yer alıyor.

Nissan, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Listede Qashqai Mild Hybrid ve Juke modellerinin belirli versiyonlarına yönelik kampanyalar bulunurken, Qashqai e-POWER'ın Platinum Premium versiyonunda 400.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor.

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Bu içerikte Nissan’ın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

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Nissan fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai 2.855.800 TL 2.269.000 TL Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.668.400 TL 3.568.400 TL Nissan Juke 2.351.600 TL 2.036.700 TL Nissan X-Trail 5.098.300 TL 4.350.000 TL Nissan Townstar Van 1.438.000 TL - Nissan Townstar Combi EV 2.437.900 TL -

Nissan Qashqai fiyatları - Ekim 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.855.800 TL 2.269.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.298.200 TL 2.790.800 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.510.200 TL 2.981.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.743.500 TL 3.743.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.785.200 TL 3.785.200 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.933.100 TL 3.933.100 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.937.400 TL 3.937.400 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 4.058.600 TL 4.058.600 TL

Kompakt SUV sınıfında markanın en bilinen modellerinden biri olan Nissan Qashqai, Eylül 2026 listesinde geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Mild Hybrid motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Designpack versiyonundaki kampanyalı fiyat öne çıkıyor.

Nissan Qashqai opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Designpack 3.668.400 TL 3.568.400 TL e-POWER 190PS Skypack 4.115.200 TL 4.015.200 TL e-POWER 190PS N-Design 4.250.700 TL 4.150.700 TL e-POWER 190PS Platinum 4.381.400 TL 4.281.400 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.529.200 TL 4.429.200 TL

Qashqai Yeni e-POWER, 190 PS e-POWER sistemiyle Designpack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium donanımlarında sunuluyor. Eylül ayında modelin tüm versiyonlarında 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Juke fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS Tekna Plus DCT 2.351.600 TL 2.036.700 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum DCT 2.620.700 TL 2.155.400 TL 1.0 DIG-T 115PS Platinum Premium DCT 2.861.400 TL 2.761.400 TL

Nissan Juke, kompakt crossover sınıfında tasarım odaklı karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Eylül 2026 listesinde 1.0 DIG-T motor ve DCT şanzımanla sunulan araç, Tekna Plus, Platinum ve Platinum Premium donanım seçenekleriyle satışta bulunuyor.

Nissan Juke opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift renk opsiyonu 15.000 TL Platinum, Platinum Premium

Nissan X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.350.000 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 4.800.000 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak Ekim 2026 listesinde yer alıyor. Platinum ve Platinum Premium donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol odaklı SUV arayanlara hitap ediyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu 0 TL İlgili versiyonlar

Nissan Townstar Van fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.438.000 TL 4.350.000 TL 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.644.400 TL 1.594.400 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.786.400 TL 1.736.400 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.872.400 TL 1.822.400 TL Elektrikli EV L1 Tekna+ 2.289.700 TL - Elektrikli EV L1 Tekna 2.268.400 TL -

Townstar Van, Ekim 2026 listesinde benzinli ve elektrikli seçeneklerle yer alıyor. Benzinli L2 uzun şasi versiyonlarında KOBİ müşterilerine özel 50.000 TL nakit alım indirimi bulunuyor.

Nissan Townstar Van opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift kayar kapı 15.000 TL İlgili versiyonlar Camlı görüş paketi 15.000 TL İlgili versiyonlar Hareketli ara bölme 15.000 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Nissan Türkiye