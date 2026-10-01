BYD’nin Ekim 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde SEAL, SEALION 7, ve TANG modelleri yer alıyor.

BYD, Ekim 2026 dönemi için geçerli olacak tavsiye edilen perakende fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın tamamen elektrikli yenilikçi sedan, crossover ve SUV seçenekleri yer alıyor.

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Bu içerikte BYD’nin Ekim 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı versiyon seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını bir araya getirdik.

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BYD fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı BYD SEAL 4.077.000 TL 3.772.000 TL BYD SEALION 7 4.190.000 TL - BYD TANG 5.418.000 TL -

BYD SEAL fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.077.000 TL -

BYD SEAL, markanın elektrikli sedan modeli olarak sportif çizgileri ve dört tekerlekten çekişli yapısıyla listede yer alıyor. Excellence donanımıyla sunulan model, Ağustos 2026 fiyat listesinde BYD ürün gamının en erişilebilir seçeneği olarak öne çıkıyor.

BYD SEALION 7 fiyatları - Eylül 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 390 kW AWD Excellence 4.190.000 TL -

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV karakterli modellerinden biri olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. 390 kW AWD motor yapısı ve Excellence donanımıyla sunulan araç, yüksek gövde tipi ve elektrikli sürüş karakterini birlikte arayan kullanıcılara hitap ediyor.

BYD TANG fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli 380 kW AWD Flagship 5.418.000 TL -

BYD TANG, markanın geniş SUV sınıfındaki elektrikli modeli olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde en yüksek fiyatlı seçenek konumunda bulunuyor. Flagship donanımıyla listelenen araç, büyük gövde yapısı ve dört tekerlekten çekişli elektrikli motor kombinasyonuyla öne çıkıyor.