Çin, Doktorlarını Korumak İçin Yasa Çıkaracak

Çin, hastanelerindeki sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin önüne geçmek için 2020 yılında yeni bir yasa yürürlüğe sokacak. Pekin'de meydana gelen bir doktor cinayetinin ardından duyurulan yasa, sağlık alanında yaşanan bu çirkin tablonun önüne geçmeyi planlıyor.

Çin hükümeti, doktorlara karşı yapılan şiddetin önüne geçmek için tasarlanan bir yasa sundu. Yapılan bu yasa duyurusu, Çin’in başkenti Pekin’deki bir hastanede çalışan kadın hemşirelerden birinin ölümüne bıçaklanmasının ardından geldi.

Devletin medyasından gelen bir açıklamaya göre yeni yasa sayesinde hiçbir kurum ya da birey, hastanede çalışan sağlık görevlilerini tehdit edemeyecek ve fiziksel şiddet uygulayamayacak. Sağlık çalışanlarını koruma altına alan bu yeni yasanın 1 Haziran 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yang Weni, Beijing Civil Aviation General adlı hastanenin acil bölümünde çalışıyordu. 24 Aralık günü ise bir adam tarafından bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Çin medyasından elde edilen bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren adam, acil bölümünde tedavi altında olan bir hastanın akrabası. National Health Commission’da görev yapan Zhao Ning, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu, “Gerçekleşen bu saldırıdan ötürü hem yasa boğulmuş durumdayız hem de oldukça öfkeliyiz.”

Yeni yasa, sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehlikeye atan kişilere büyük cezalar verilmesini sağlayacak

Geçtiğimiz günlerde yaşanan doktor cinayeti, Çin’deki hastanelerde yaşanan ilk saldırı değil. CGTN’den elde edilen bilgiler, yalnızca 2018 yılı boyunca en az 12 hastanede sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığına ve 2 çalışanın da hayatını kaybettiğine işaret ediyor. Sağlık çalışanları için bir internet sitesi olan Dingxiang Yuan tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, sağlık çalışanlarının %85’inin şiddete maruz kaldığını ortaya çıkardı. Bu durum da sağlık çalışanlarını şu soruyu sormaya itiyor; “Doktorlar, halkı korumak için varlar. Peki doktorları korumak için kim var?”

The Lancet adlı sağlık dergisinde ise Çin’deki hastanelerde çalışan doktorların can güvenliklerinin tehdit altında olduğu iddiası yer alıyor.

2019 yılının Ekim ayında, Lanzhou hastanesinde çalışan bir kadın doktor, kanserli hastası tarafından bıçaklandı. 2018 yılının ağustos ayında, Tianjin hastanesinde çalışan bir doktor, üç adam tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Birkaç ay öncesinde ise Anhui bölgesinde çalışan bir doktor, bir hastasının kocasıyla yaşadığı tartışmanın ardından bıçaklanarak öldürüldü.

Yaşanan bu saldırıların can kayıplarına yol açmasını önlemek isteyen bazı hastaneler, çalışanlarına savunma sanatları dersleri bile vermeye başladı. Çin'in gelecek sene yürürlüğe sokacağı yeni yasa sayesinde yaşanan saldırıların büyük bir ölçüde engellenmesi planlanıyor.