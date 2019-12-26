Hindistan'dan Doktorlara "Hayalet Uzmanlığı" Eğitimi

Hindistan’ın önde gelen okullarından bir tanesi olan Banaras Hindu Üniversitesi, doktorlar için ilginç bir eğitim programı başlattı. Program kapsamında doktorlara, hayalet gördüğünü ya da dış dünyadan varlıkların kendisine musallat olduğunu iddia eden hastalara yönelik tedaviler öğretilecek.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın Varansi şehrinde bulunan ve ülkenin önde gelen okullarından bir tanesi olan Banaras Hindu Üniversitesi, doktorlar için 'Hayalet uzmanlığı' programı açtığını duyurdu.

Ayurveda fakültesi tarafından yürütülecek olan programdaki dersler, psikolojik temelli fiziksel hastalıklar olan psikosomatik hastalıklara odaklanacak. Fakültede ayrıca antik Hindu tıp ve şifa yöntemleri de öğretiliyor.

Ayurveda terapileri

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayuverda Fakültesi Dekanı Yamini Bhushan Tripathi, “Eğitim esas olarak psikosomatik bozukluklar, bilinmeyen nedenlerden kaynaklanan ruhsal hastalıklar ve psişik durumları kapsıyor” ifadelerini kullandı.

Tripathi, Banaras Hindu Üniversitesi’nin hayaletlerle ilgili rahatsızlıkları tedavi etmekte kullanılacak olan Ayurveda terapilerini öğretecek ilk yer olduğunu ifade etti. Bu terapi çeşidinde genellikle bitkisel ilaçlar, beslenme değişiklikleri, masajlar ve nefes alma egzersizleri kullanılıyor. Ocak ayında başlayacak olan program, 6 ay boyunca sürecek.

Hindistan, ayrıca psikolojik rahatsızlıklarla ilgili istatistiklerde de dikkatleri üstüne çekiyor. Ulusal Ruh Sağlığı ve Sinirbilim Enstitüsü tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Hintlilerin %14’ü psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Hintlilerin %20’si, hayatlarında en az bir kere depresyon belirtileri gösteriyor. 1,3 milyarlık nüfusa sahip olan ülkede %20’lik oranın oldukça yüksek bir nüfusa denk geldiğini söylemek gerekiyor. Ancak buna rağmen Hindistan’da ruh sağlığı alanında profesyonelleşmiş doktor sayısı 4.000’den az. Tüm bunlarla beraber Hintlilerin, toplum tarafından olumsuz şekilde damgalanacağını düşündüğü için psikolojik yardım istemekten çekindiği dile getiriliyor.