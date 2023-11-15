Huawei, Chine Mobile ve Tsinghua Üniversitesi, Çin'in başkenti ile ülkenin güneyi arasında 3000 kilometrelik bir internet bağlantı altyapısı kurdu. Gelen açıklamalara göre bu altyapı sayesinde internet hızı saniyede 1,2 terabiti buluyor.

Pek çok listede "Dünya'nın en hızlı internet bağlantısı"nın adresi olarak Monako, Singapur, Şili gibi ülkeler yer alırken, bu ülkelerdeki internet bağlantı hızı ortalamalarının 300Mbps seviyelerinde olduğu belirtiliyordu. Çin'den gelen açıklamalara göre Huawei ve China Mobile'ın 3000 kilometrelik yeni internet ağı ise tam 1,2 Tbps hızında stabil bağlantı sunuyor. En azından yapılan açıklamalar bu yönde.

Öte yandan Çin'deki girişim, 1,2 Tbps bağlantı hızını gördüğümüz ilk deneme de olmayacak. Şubat ayında Huawei'nin ana rakipleri arasında yer alan Nokia, Avrupa'da 118 kilometrelik bir hatta bu hıza ulaşmayı başarmıştı.

Çin, dünyaya mesaj veriyor

Henüz dışarıdan bir gözle kontrolleri sağlanmamış olan yeni internet altyapısı, Çin'den gelen haberlere göre ülkenin başkenti Pekin'den ülkenin güneyine uzanacak. Ağ 3000 kilometre uzunluğa sahip olacak. Bu ağ, Çin'in yerel anahtar teknolojileri kullanılarak işletilecek.

Çin, dünyaya meydan okumak için geniş bant ve 5G internet altyapılarının önemli olduğunun farkında

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de okuduğu Tsinghua Üniversitesi'nin Huawei ve China Mobile ile iş birliği içinde gerçekleştirdiği proje, bir anlamda Çin'in de gezegenimizin geri kalanına verdiği bir mesaj olarak görülebilir. Ağustos ayında tamamen Çin'de ve Çinliler tarafından üretilen ilk çipe sahip 5G akıllı telefonunu tanıtan Huawei, ülkede bayram havası estirmeyi başarmıştı. Aynı dönemde Asya devinin en büyük rakiplerinden biri olan ABD'de ise Biden yönetiminin Çin'in teknolojik yükselişini yeterince baskılayıp baskılayamadığı tartışma konusu olmuştu.