Çin, Dünyanın İlk Nükleer Kargo Gemisini Duyurdu: İşte Özellikleri

Çin, deniz taşımacılığında devrim yaratacak dünyanın ilk nükleer enerjili kargo gemisi tasarımını tanıttı. 25 bin konteyner kapasiteli bu dev gemi, güvenli erimiş tuz reaktörü teknolojisiyle fosil yakıtlara meydan okuyor. İşte geminin özellikleri...

Otomobiller elektrikliye döndü, uçaklar hidrojeni deniyor derken sıra geldi dünya ticaretinin bel kemiği olan kargo gemilerine. Ama Çin bu işi "pille" falan çözmeye niyetli değil; adamlar, geminin içine bildiğiniz nükleer reaktör koymaya hazırlanıyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Jiangnan Tersanesi, dünyanın ilk ve en büyük nükleer enerjili konteyner gemisi tasarımını resmen duyurdu. Gelin bu "yüzen santralin" detaylarına ve vadettiklerine yakından bakalım.

Geleneksel yakıt devri bitiyor: Hem de 25 bin konteyner taşıyacak!

Jiangnan Tersanesi'nin Şanghay'da düzenlenen Marintec China fuarında tanıttığı bu canavar, tam 25 bin konteyner taşıma kapasitesine sahip. Yani şu an denizlerde gördüğünüz o devasa gemilerin en büyükleriyle kafa kafaya yarışıyor. Ama asıl olay boyutu değil, kalbi.

Bu gemi, gücünü "ergimiş tuz reaktörü" (MSR) teknolojisinden alacak. Yani eski tip, sızıntı riski yüksek, uranyum çubuklu reaktörler gibi düşünmeyin. Bu teknoloji, dördüncü nesil olarak geçiyor ve çok daha güvenli bir çalışma prensibine sahip.

Neden "ergimiş tuz" ve toryum?

İşin en can alıcı kısmı burası. Çinli mühendisler bu gemide yakıt olarak uranyum yerine toryum kullanmayı planlıyor. Şirket göre bu reaktör, yüksek sıcaklıkta ama düşük basınçta çalışıyor. Bu ne demek? Olası bir kaza anında reaktörün "kendi kendini durdurabilmesi" ve erime riskinin neredeyse sıfıra indirilmesi demek.

Hatta Jiangnan mühendisleri o kadar iddialı ki, bu sistemin "gerçek bir sıfır emisyon" sunduğunu belirtiyorlar. Gemi limana yanaştığında o kara dumanları solumayacağız, çünkü ortada yanan bir fosil yakıt yok.

Peki tüm bunlar ne anlama geliyor?

Eğer bu proje hayata geçerse ki Çinli mühendisler oldukça kararlı görünüyor, deniz taşımacılığında oyunun kuralları değişir. Yakıt ikmali yapmadan dünyayı defalarca turlayabilen, karbon salınımı yapmayan ve devasa yükler taşıyan gemiler görebiliriz.

Ancak burada altını çizmemiz gereken bir husus var. Toryumla çalışan nükleer kargo gemisinin inşasına ne zaman başlanacağı belli değil. Bu noktada yapılması gereken çok fazla şey olduğunu aktaran yetkililer, inşaat sürecinin 10 yıl içinde başlayabileceğini ifade ediyorlar.