Eyfel Kulesi'nden bile daha uzun bir gemiyi hayal edin. 4,1 milyon varil petrol taşıyabilen fakat dünyanın büyük kanallarında gezinmekte zorlanan bir dev. İşte Seawise Giant'ın hikâyesi.

1979'da Japonya'da Sumitomo Heavy Industries tarafından inşa edilen bu gemi, deniz mühendisliğinin sınırlarını zorladı.

Opama tersanesinde tamamlanan gemi, başlangıçta Opama adıyla biliniyordu ve 378,9 metre uzunluğundaydı.

Peki, bu devasa gemi nasıl ortaya çıktı?

CY Tung, deniz ticaretinde vizyoner bir lider olarak devreye girdi. Cesur vizyonuyla tanınan Tung, 1981'de bu gemiyi satın aldı ve adını Seawise Giant olarak değiştirdi. CY Tung, geminin mevcut boyutundan memnun değildi ve onu daha da büyütmeye karar verdi.

Seawise Giant, 458,45 metre uzunluğa çıkarılarak sadece dünyanın en uzun gemisi olmakla kalmadı, aynı zamanda şimdiye kadar inşa edilmiş en ağır kendi kendine hareket eden nesne oldu.

Gemi, yüksek mukavemetli A sınıfı çelikten yapılmış olup bu çelik tipik bina inşaatında kullanılan çelikten, üç kat daha güçlüydü.

Gemi nasıl yönetiliyordu?

Gemiye güç sağlamak, büyük bir mühendislik harikasıydı. Ana makine odasında, Hyundai yapımı Sulzer 12RTA96C iki zamanlı dizel motor bulunuyordu.

Bu devasa motor, 50.000 beygir gücü üretiyordu ve 50 ton ağırlığında pervaneyi döndürüyor. Gemi, GPS teknolojisi, radar sistemleri ve bilgisayarlı haritalar gibi dönemin en ileri navigasyon sistemlerine sahipti.

Seawise Giant, küresel petrol ticaretinde oyunun kurallarını değiştiren bir mühendislik harikasıydı. 1988'de İran-Irak savaşı sırasında büyük bir felaketle karşılaştı. Ancak Norman International tarafından yürütülen bir kurtarma operasyonuyla Happy Giant adıyla yeniden doğdu.

2009 yılında Alang, Hindistan'da hurdaya çıkarılana kadar hizmet veren Seawise Giant, deniz mühendisliği ve ticaretinin sınırlarını zorlayan bir efsane olarak tarihe geçti.

Bugün, onun mirası modern mega gemilerde ve yüzer üretim depolama ve boşaltma ünitelerinde yaşamaya devam ediyor. Seawise Giant, insan dehasının ve kararlılığının bir kanıtı olarak her zaman hatırlanacak.

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