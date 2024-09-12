Çin, elektrikli araç üreticilerine teknolojiyi yurt içinde tutma çağrısı yaptı; yurtdışında montaj ve yerel üretim vurgusu öne çıktı.

Çin, elektrikli araç üreticilerine, gelişmiş teknolojilerini yurt içinde tutmaları çağrısında bulundu. Çinli firmalar, yurtdışında kurdukları fabrikalarda ana parçaları Çin'de üretecek ve nihai montajı hedef pazarlarında yapacak.

Çin yönetimi, özellikle BYD ve Chery gibi büyük otomotiv üreticilerinin yurtdışında yatırım yapmalarını teşvik ederken, teknolojik üretimlerin ülke sınırları içinde kalmasını istiyor. BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım planı, bu stratejinin bir örneği olarak öne çıkıyor.

Yatırımda yerel üretim ve montaj vurgusu yapıldı

Chery ise Tayland, İspanya ve Macaristan gibi ülkelerde yatırım yapma planlarını açıkladı ve Türkiye'de de fabrika kurma müzakereleri yürütüyor. Türkiye'de BYD'nin kuracağı yeni fabrika, yılda 150 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Çin hükümetinin bu çağrısı, elektrikli araç teknolojilerinin uluslararası piyasalarda yayılmasını sınırlama amacını taşıyor. Çinli otomobil üreticileri, bu düzenlemeler çerçevesinde stratejilerini yeniden gözden geçirerek, yerel üretim ve montaj süreçlerini optimize etmeye odaklanacak gibi görünüyor.