Çin'de faaliyete giren pek çok elektrikli otomobil girişiminin kepenk kapatması ile düzgün çalışmayan araçlar sahiplerinin ellerinde kaldı.

On yıldan uzun bir süredir otomobillerde internet bağlantısı bulunuyor. Böylece otomobillerimiz tıpkı akıllı telefonlarımız gibi internet üzerinden güncellenebiliyor. Hatta zaman zaman geri çağırılan araçlardaki sorunlar, fiziksel bir tamir süreciyle değil de yazılımda yapılan bir güncelleme ile ortadan kaldırılabiliyor.

Peki bu bağlantılı güncellemeler gelmezse ne olur? Çin'de son dönemde yaşanan sorun tam olarak bu soruya cevap veriyor. Elektrikli otomobil pazarına girmeye çalışan ancak başarısız olan Çinli üreticilerin ürettiği otomobiller, herhangi bir destek olmadan kullanılıyor.

20'den fazla üretici pazardan çıktı

Çin'in elektrikli otomobil üreticilerine sunduğu büyük destekten sonra pek çok üretici bu pazara girmişti. Desteklerin sonlandırılmasının ardından da bazı girişimler batarken bazı firmalar ise bu pazardan çekilme kararı aldı. Bu şekilde pazardan çıkan en az 20 firma olduğu belirtiliyor.

Ülkede iflas eden en büyük firma ise WM Motor olmuştu. 2019 ile 2022 arasında 100 bine yakın araç satan firma geçen yıl iflas başvurusunda bulunmuş ve yazılım desteklerini durdurmuştu. Şirket sunucularının çevrimdışı olması nedeniyle, araçların müzik sistemleri, şarj durumu göstergeleri, kilometre sayaçları ve klima ile kilitleme gibi uzaktan kontrol edilen uygulama işlevlerinde sorunlar ortaya çıkmıştı.

Otomobillerin bağlantılı olması ve yazılım güncellemeleri alması bazı avantajlar getiriyor olsa da, bu gibi durumlarda araç sahipleri açısından ciddi sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Güncelleme alamayan araçlar, güvenlik ya da özellik güncellemesi alamayabiliyor. Bu da araçların, farklı özelliklerini kullanamayan zombilere dönüşmesine neden olabiliyor.