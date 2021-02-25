Çin'in Elektrikli Otomobili, Tesla Satışlarını İkiye Katladı

Çin'de "uygun fiyatlı" olarak satışa sunulan Hong Guang Mini adlı araç, performans ve menzil konusundaki eksilerine rağmen 4.500 dolarlık fiyatıyla Tesla satışlarını ikiye katladı.

Elektrikli otomobiller her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor ancak elektrikli otomobillerin yüksek fiyatı, benzinli otomobillerin yerini alma hızını yavaşlatıyor. Çin hükümeti tarafından desteklenen SAIC gibi şirketler ise piyasaya sürmüş oldukları uygun fiyatlı çözümler ile dev şirketlerin satışlarını katlamayı başarıyor.

ABD'li otomotiv devi General Motors ile birlikte Hong Guang Mini adlı şehir içi kullanıma uygun kompakt bir elektrikli otomobil geliştiren SAIC, geride bıraktığımız ocak ayında elektrikli otomobil sektörünün öncüsü kabul edilen Tesla’nın satışlarını ikiye katlamayı başardı.

Çinliler, yalnızca 4.500 dolara elektrikli araç sahibi olabiliyorlar

“Halkın ulaşım aracı” sloganı ile pazarlanan araç, yalnızca 4.500 dolarlık fiyat etiketiyle standart bir elektrikli otomobile kıyasla çok daha “ulaşılabilir” bir ürün. Ayrıca tüketiciler biraz lükse kaçmak istediklerinde(!) 500 dolar daha ödeyerek aracın klimalı versiyonuna ulaşabiliyorlar.

Tahmin edebileceğiniz gibi Hong Guang Mini, menzil ya da performans gibi konularda Tesla’nın herhangi bir modeline rakip olamıyor. Aracın giriş seviye modeli, 100 km/s maksimum hıza sahipken; pek konforlu olmasa da 4 kişinin aynı anda yolculuk yapabilmesini mümkün kılıyor.

Hong Guang, 2021 ile birlikte en popüler elektrikli araç unvanını Tesla'dan aldı

“Çin hükümeti, hava kirliliğini azaltma ve elektrikli araçlara geçişte dünya lideri olma konusunda ciddi” diyen China Market Research Group (Çin Pazar Araştırma Grubu) Direktörü Shaun Rein, “Ucuz segmentte Hong Guang, lüks araçlarda da Tesla sıklıkla tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

Çin hükümeti, elektrikli araçlara geçişi teşvik etmek için bu araçlara plaka tahsisini ücretsiz yapma garantisi veriyor. Bu önemli bir detay zira Çin’deki pek çok kentte petrolle çalışan araçlara plaka çıkartabilmek aylar, hatta yıllar alabiliyor. Hong Guang, ocak ayında 25 bini aşan satış adedi Tesla’yı ikiye katladı.