Çin, Fizik Kurallarını Altüst Eden Devasa Uçak Gemisini Tanıttı: Peki "Gerçek" Olması Ne Kadar Mümkün?

Çin geçtiğimiz günlerde Luanniao adını verdiği uçan uçak gemisini tanıttı fakat bu uçak gemisi gerçek olması mümkün olmayacak kadar iddialı özelliklere sahip. Peki bir gün gerçek olabilir mi? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Çin devlet televizyonu CCTV’de yayımlanan yeni bir animasyon, hem Çin hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Tanıttıkları şey ise Luanniao adlı “uçan uçak gemisi” ve bu uçak gemisi bugünün teknolojisini zorlamakla kalmıyor, âdeta fizik kurallarına meydan okuyor.

Luanniao, Çin’in NanTianMen adlı kapsamlı hava-uzay savunma projesinin merkezinde yer alıyor. Atmosfer ile uzay sınırında görev yapması hayal edilen bu devasa platform, insansız savaş araçlarını ve hipersonik silahları Dünya’nın kenarından fırlatabilecek bir “ana gemi” olarak tasarlanmış. Ancak işin püf noktası şu... Luanniao şimdilik sadece bir konsept. Üstelik fazlasıyla iddialı bir konsept.

Mitolojiden bilim kurguya

Luanniao ismi, Çin mitolojisindeki kutsal “Luan Kuşu”ndan geliyor. Barış, uyum ve erdemli yönetimi simgeleyen bu efsanevi varlık, aslında projenin ruhunu da ele veriyor... Görkemli, etkileyici ama gerçek dünyadan bir hayli kopuk.

Paylaşılan animasyonlarda Luanniao;

Yaklaşık 242 metre uzunluğunda,

684 metre kanat açıklığına sahip,

120 bin tonun üzerinde kalkış ağırlığı olan,

İçinde 88 adet insansız uzay savaş aracı taşıyan dev bir platform olarak gösteriliyor.

Bu rakamlar, tam yüklü bir ABD uçak gemisinden bile daha ağır bir “uçan yapı” anlamına geliyor. Uzmanlara göre böyle bir aracın inşa edilmesi, fırlatılması ve havada tutulması için gereken itki ve enerji teknolojisi henüz yok.

Peki "gerçek" olabilir mi?

Zamanlama dikkat çekici. CCTV’ye bağlı bir YouTube kanalında yayımlanan videoda, gerçek ve aktif Çin insansız hava araçlarıyla birlikte Luanniao’nın da aynı ciddiyetle sunulması, sosyal medyada büyük bir heyecan yarattı. Batılı savunma analistleri ise bunu ya psikolojik harp ya da stratejik bir gözdağı olarak yorumluyor.

Avustralyalı savunma uzmanı Peter Layton’a göre eğer böyle bir sistem bir gün gerçekten hayata geçirilirse, Çin’e dünyanın neredeyse her yerine hava koşullarından ve klasik savunmalardan bağımsız şekilde askerî güç yansıtma imkânı verebilir ama şimdilik bu günümüz şartlarında pek de olası değil.

Çin’in uzay, hipersonik silahlar ve otonom sistemlere yaptığı büyük yatırımlar düşünüldüğünde hedeflenen 2040 yılı gerçekçi görünebilir ama propaganda olabileceğini de göz önünde bulundurursak... Luanniao belki de hiçbir zaman gökyüzünde süzülmeyecek.