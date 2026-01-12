Tümü Webekno
Görenlere "Uzaylılar Geldi" Dedirten Olay: Çin'de 2.000 Metre Yüksekte Enerji Üreten Uçan Rüzgar Türbini Geliştirildi [Video]

Çin'de âdeta bir uzay gemisi gibi havada süzülerek elektrik üretebilen hava rüzgâr türbini geliştirildi. Türbinin ilk uçuş testi de başarıyla gerçekleştirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sürdürülebilir bir oluşturmak için kullanılan en önemli yöntemlerden biri de yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Bu alanda da rüzgâr enerjisinin sık tercih edildiğini biliyoruz. Şimdiye kadar hep yerdde bulunan rüzgâr türbinleri görmüşsünüzdür. Çin’de ise havada uçarak rüzgâr enerjisi üreten bir türbin geliştirildi.

Bir enerji teknolojisi şirketi olan Pekin merkezli Linyi Yunchuan bu sistemi geliştirdi. Hava rüzgâ türbini olarak adlandırılan sistemin ilk uçuş testi de yakın zamanda yapıldı. Görüntülere baktığımızda sistemin âdeta bir uzay gemisi gibi havada süzülerek rüzgârdan enerji ürettiğini görebiliyoruz.

2000 metre yükseklikte 385 kWh elektrik üretti

Uzay gemisini andıran bir tasarıma sahip S2000 isimli bu hava rüzgâr türbini, dünyanın ilk megavat seviyesindeki uçan rüzgar enerjisi sistemi olarak nitelendiriliyor. 40 metre genişlik ve 40 metre yüksekliğe sahip sistem, test sırasında 2.000 metre yüksekliğe çıkarak 385 kWh civarında elektrik üretmeyi başardı. Yüksek irtifalarda yer alması, rüzgârdan daha verimli şekilde enerji üretmesini sağlıyor.

air2

Yaklaşık 3 megawatt maksimum güç çıkışına sahip olan sistemin, testlerde yaklaşık 30 dakika civarında havada kalarak 385 kWh ürettiği belirtilmiş Sadece 1 saatlik çalışma ile 30 adet en üst düzey elektrikli aracı şarj edebilecek kadar elektrik ürettiği de sistemin geliştiricileri tarafından aktarılmış.

rj

İlerleyen aşamalarda daha uzun süreler havada kalabilmesi hedefleniyor. İki kullanım alanı olabileceği de belirtmilmiş. Biri sınırlar gibi şebekeden bağımsız ortamlarda nispeten istikrarlı bir geleneksel enerji kaynağı olarak hizmet vermek, diğer ise geleneksel yer tabanlı rüzgar enerjisi sistemlerini tamamlayarak enerji tedarikine üç boyutlu bir yaklaşım oluşturmaktır. Sistemin geliştirme süreçleri devam ediyor ve birkaç yıla kullanıma hazır olması hedefleniyor.

