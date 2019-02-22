Çin Havayolları'ndan Bir Pilot, Uyurken Görüntülendi

İçinde yolcu bulunan bir Boeing 747'yi uçuran pilot, tam 20 yıllık deneyimine rağmen uyuyakaldı.

Çin Havayolları bünyesinde görev yapan bir pilot, yaklaşık 20 yıldır sektörde bulunan yardımcı pilotunu uyurken kamera altına aldı. Hem görüntüyü çeken hem de uyuya kalan iki pilot hakkında derhal soruşturma başlatıldı.

Weng Jiaqi ismindeki tecrübeli Çin Havayolları pilotu, yaklaşık 20 yıllık meslek deneyimine rağmen profesyonel olmayan bir davranışta bulundu. Seyrin tam ortasında uyuyakalan pilot, meslektaşı tarafından kameraya kaydedildi. Tokyo, Okinawa'ya seyahat edilirken uyuyakalan pilot, eğitimlerde genç meslektaşlarına yardımcı olacak kadar donanımlı bir pilot olarak biliniyor.

Çinli pilot, soruşturma bitene kadar görevden alındı ve aynı zamanda videoyu çeken pilot hakkında da farklı bir soruşturma başlatıldı. Önümüzdeki günlerde soruşturmanın sonuçları basınla paylaşılacak.