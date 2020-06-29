Çin'de İnsanlara Yapılan COVID-19 Aşı Testleri Başarılı Oldu

Çin’de aşı çalışmaları yapan China National Biotec Group (CNBG), ürettikleri iki farklı COVID-19 aşı adayının insan deneylerinde başarılı bir şekilde koronavirüse karşı antikor üretmeyi başardığını söyledi.

Kısa süre önce 10 milyon vakayı geçen COVID-19 salgını, eğer bir aşı bulunmazsa hızla yayılmaya devam edecek. Bu konuda pek çok ülke kendi aşılarını geliştirmeye çalışıyor. Ülkemizde de aşı çalışmaları devam ederken önemli bir haber Çin’den geldi. Çin’de koronavirüse karşı aşı geliştiren China National Biotec Group (CNBG), ürettikleri aşı adayının insan testlerinden başarıyla çıktığını söyledi.

CNBG’nin Pekin biriminde üretilen iki farklı aşı adayının olumlu sonuç verdiği açıklanırken, bu aşıların toplamda 1.120 sağlıklı bireyin tümünde güvenli bir şekilde COVID-19 antikorları üretilmesine katkı sağladığı belirtildi. Aynı şirketin Wuhan kentinde çalışmalar yürüten birim de aşı testlerinin başarılı sonuçlandığını açıkladı.

Aşı konusunda son derece olumlu geri dönüşler yapan firma, Birleşik Arap Emirlikleri’nde de testlerin son aşamasına geçmek için izin aldı ancak burada kullanılan aşı ve nasıl bir yol alındığıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, iki firmanın aşı çalışmalarına öncelik ettiğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, İngiltere’nin Cambridge kentinde çalışmalar yürüten Astrazeneca şirketiyle ABD merkezli Moderna şirketinin ürettiği aşı adaylarının ileri seviyede gelişim gösterdiğini açıklamıştı. Dünyada yaklaşık 200 COVID-19 aşı adayının olduğunu bildiren DSÖ, bunlar arasından 15’inin insan testlerine başladığını açıklamıştı.

Aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, Çin’den gelen bu bilgi aşıların yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin habercisi olabilir. Yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.