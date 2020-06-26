Koronavirüs için aşı geliştirme çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'nın üretmekte olduğu COVID-19 aşısı hakkında yeni bir açıklama geldi.

Dünya genelinde 188 ülkeye yayılan ve 8,8 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün etkisini göstermeye devam ettiği bugünlerde farklı kuruluşlar ve devletler, COVID-19 hastalığı için aşı geliştirme çalışmalarına büyük bir süratle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çin Tıp Bilimleri Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili sevindirici gelişmeler paylaşılmıştı. Çin Tıp Bilimleri Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü, paylaştığı bilgilerde aşının insanlı testler için 2. aşamaya geçtiğini belirtmişti.

Koronavirüs aşısıyla alakalı bir diğer sevindirici haber de bugün Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptığı açıklamada İngiltere merkezli ilaç firması olan AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısının diğer geliştirilen aşılardan bir adım önde olduğunu ve diğer ilaç firmalarının da AstraZeneca ile iş birliği yapması gerektiğini belirtti.

AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının insanlı deneyleri başladı:

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre AstraZeneca'nın geliştirmekte olduğu koronavirüs aşısı, tüm dünyadaki araştırmaların başını çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs aşısı araştırmalarında öncü olarak kabul ettiği AstraZeneca, geçtiğimiz günlerde ölçülü bir şekilde insanlı aşı deneylerine başladıklarını duyurmuştu.

Ayrıca Oxford Üniversitesi'nden uzmanlarla birlikte geliştirilen bu aşının satışı konusunda da birçok Avrupa Birliği ülkesiyle de anlaşmalar yapılmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Soumya Swaminathan, AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili "Muhtemelen bu aşı, diğerlerinden daha önde" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bir diğer ilaç firması Moderna'nın da geliştirdiği aşı hakkında açıklamalarda bulunan Soumya Swaminathan, Moderna'nın aşı çalışmalarının da AstraZeneca'nın çalışmalarına yakın bir seviyede olduğunu belirtti. Moderna'nın üçüncü aşama klinik deneylere temmuz ayında geçebileceğini duyuran Soumya Swaminathan, AstraZeneca'nın daha kapsamlı bir araştırma yürüttüğünü belirtti. Ayrıca Çin ve Hindistan merkezli aşı geliştirme araştırmalarıyla da temas hâlinde olduklarını söyleyen Soumya Swaminathan, koronavirüs aşısı üzerinde çalışan tüm firmalara birlik olmaları gerektiği mesajını verdi.