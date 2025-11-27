OpenAI'dan Şok İtiraf: ChatGPT Kullanıcı Verileri Sızdırıldı

OpenAI, iş ortağı Mixpanel'de yaşanan bir güvenlik sızıntısının ardından bazı ChatGPT kullanıcılarının verilerinin sızdırıldığını açıkladı. Peki sızıntılarda hangi veriler yer alıyor?

OpenAI, iş ortağı Mixpanel’de yaşanan bir güvenlik sızıntısı hakkında açıklama yaptı. Web analitiği hizmeti veren Mixpanel’in sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı ve bazı OpenAI API kullanıcılarına ait analitik verilerin dışarı sızdırıldığı açıklandı.

OpenAI, bunun kendi sistemlerinde bir ihlal olmadığını vurgularken; sohbetler, API istekleri, API kullanım verileri, şifreler, API anahtarları, ödeme bilgileri veya kimlik belgeleri dâhil kritik verilerin hiçbirinin sızdırılmadığı belirtildi.

Peki tam olarak ne yaşandı?

Mixpanel, 9 Kasım 2025’te sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını tespit etti. Saldırganın, müşteri tanımlayıcı bilgileri içeren bir veri setini dışa aktardığı bildirildi.

25 Kasım’da OpenAI ile paylaşılan bu veri seti, yalnızca platform.openai.com üzerinden API kullanan bazı kullanıcıları ilgilendiriyor.

Hangi veriler sızdırıldı?

Hesapta kullanılan ad

API hesabına bağlı e-posta adresi

Tarayıcı kaynaklı yaklaşık konum (şehir, eyalet, ülke)

İşletim sistemi ve tarayıcı bilgisi

Yönlendiren web siteleri

Organizasyon veya kullanıcı ID’leri

Olayın ardından Mixpanel’in sistem yetkisini tamamen kaldıran OpenAI, etkilenen veri setlerini incelediğini ve tüm ilgili kullanıcıları bilgilendirme sürecine başladığını belirtiyor. OpenAI ayrıca Mixpanel ile olan iş birliğini tamamen sonlandırdığının ve tüm tedarikçi ekosistemi için güvenlik denetimlerini sıkılaştırdığının altını çizmiş durumda.