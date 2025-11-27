OpenAI'ın İflas Etmemesi İçin "Bir Yerden" 207 Milyar Dolar Bulması Gerekiyor: Peki Neden?

Financial Times'ın aktardığı yeni bir rapora göre OpenAI'ın operasyonlarını sürdürebilmesi için bir yerden 207 milyar dolar bulması gerekiyor.

OpenAI, önümüzdeki sekiz yıl boyunca yapay zekâ modellerini çalıştıracak devasa veri merkezi altyapısı için 1,4 trilyon dolar harcama sözü verdi ancak ortada büyük bir sorun var... Şirketin böyle bir parası yok. Üstelik mevcut gelirleri de bu masrafları karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle Financial Times’ın aktardığı HSBC raporuna göre şirketin 2030’a kadar tam 207 milyar dolar daha bulması gerek.

HSBC’nin analizine göre OpenAI, yalnızca veri merkezleri için yılda 620 milyar dolar gibi astronomik bir giderle karşı karşıya. Banka, OpenAI’ın kullanıcı sayısının şu anki 800 milyondan 2030’da 3 milyara çıkacağını öngörüyor ve bunun %10’unu ödeme yapan müşteriye dönüştürebileceğini varsayıyor. Üstelik bu bile OpenAI’nin kendi tahminlerinden daha iyimser.

Giderlerini karşılamak için bu paraya ihtiyaçları var

Tüm bu iyimser tahminlerle bile şirketin yıllık gelirinin 2030’da 215 milyar dolar civarında olacağı öngörülüyor. Bu rakam devasa bir büyümeyi işaret etse de yine de OpenAI’ın kasasında 207 milyar dolarlık bir açık oluşmasını engelleyemiyor.

Şirketin bu açığı kapatmak için birkaç seçeneği var. Veri merkezi yatırımlarını azaltmak (ki bu yatırımcıların hoşuna gitmeyebilir), tahminlerin ötesinde gelir üretmek (pek gerçekçi görünmüyor) veya en tartışmalı seçenek olan devlet desteği istemek. OpenAI yöneticilerinin son dönemde dillendirdiği bu ihtimal, sektörde şimdiden ciddi tartışmalara yol açmış durumda.

Peki sizce OpenAI hangi çözüm yolunu deneyecek? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.