Çin hükümeti, kadınların üreme sağlığını kontrol altına almayı neden göstererek kendi sınırları içerisinde tıbbi gereklilik dışı kürtaj yaptırmaya kısıtlama getireceğini açıkladı. Sebep her ne kadar kadın sağlığı olarak gösterilse de insanlar, Çin'in bu kararı düşen doğum oranları yüzünden aldığını belirtiyor.

Bildiğiniz üzere Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak anılıyor. Bugüne kadar hükümet artan nüfus sayısını kontrol altına almak için çeşitli kurallar koymuş olsa da son birkaç yıldır düşen doğum oranları ve yavaşlayan nüfus artışı, hükümetin kararlarını çevirmesine yol açtı.

Geçtiğimiz yıllarda cinsiyete dayalı kürtajı önlemeye yönelik katı kuralları yürürlüğe koyan Çin, kürtajın kadınların üreme sağlığı üzerinde negatif etkisi olduğunu ve doğurganlığı azalttığı konusunda insanları uyarmıştı. Çin'in doğum ile alakalı yürürlüğe koydu kurallara bir yenisi daha eklendi ve hükümet, tıbbi gereklilik dışı kürtaja sınırlama getirileceğini belirtti.

Ülkede yaptırılan kürtaj sayısı 336 milyonu geçti

Yapılan açıklamalara göre 1971 yılından 2013'e kadar yapılan kürtaj sayısı 336 milyonu geçti. Bunun son derece zararlı olduğunu ve kadın üreme sağlığına olumsuz yönde etki ettiğini belirten hükümet, aileleri kürtaj yaptırmak yerine daha fazla çocuk sahibi olmaları için teşvik etmeye başladı.

Tıbbi gereklilik dışında kürtaja sınırlama getirilmesi konusunda detaylar açıklanmış değil, ancak hem annenin hem de bebeğin sağlığının yerinde olduğu durumlarda kürtajın tamamen yasaklanması olası gibi görünüyor.