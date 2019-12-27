Çin, Sahip Olduğu En Güçlü Roketi Başarıyla Uzaya Gönderdi

Bir dönem Sovyet Rusya ve ABD arasında geçen uzay yarışında bu sefer sahneyi ABD ile birlikte Çin paylaşacak gibi görünüyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi, bu yarış için oldukça önemli bir hamleyi de başarıyla gerçekleştirdi.

Çin, bugün en güçlü roketini uzaya göndererek üstündeki büyük bir baskıdan kurtulmuş oldu. 57 metre uzunluğundaki roket, Temmuz 2017’de yüksek hız yakıt pompasında büyük bir sorunla karşılaşmıştı. Sorunlu pompa, uçuş ortasında roketin başarısız olmasına sebebiyet vermiş ve Çin’in dünyanın yörüngesine yeni bir uzay istasyonu kurma planının gecikmesine sebep olmuştu.

Yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra başarıyla yerine getirilen görevin yürütücülerinden Wang Hu, Çin Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada “İki yıllık bir çabadan sonra araştırma ve geliştirme ekibi, motor teknolojisindeki zorlukların üstesinden geldi. Problemi çözdük” ifadelerini kullandı.

Çin’in Güneş Sistemi’ne bileti

Long March 5 ya da Changzheng 5’in cuma günü fırlatılan sürümü, Dünya’nın alçak yörüngesine 25 ton kargo taşıyabiliyor. Çin’in bu roketinin kargo yükü miktarı, SpaceX’in yeni Falcon Heavy roketinin kargo kapasitesinin yarısından daha düşük. SpaceX’in yeni roketi tam 64 tonluk bir kapasiteye sahip.

Çin’in Long March 5 roketinin diğer sürümleri ise daha düşük yük kapasitesine sahip. Yere eşzamanlı yörüngeye 14 ton, Ay’a ise 8,2 tonluk yük taşıyabiliyor. Tüm bunlar, roketin planlanmış Çin Uzay İstasyonu, Ay’dan örnek alma görevi, Mars aracı ve uzay teleskopu için çalışmaları başlatabileceği anlamına geliyor.

Space News muhabiri Andrew Jones, fırlatmadan kısa bir süre önce Twitter hesabından “Bu görevler bilim, ekonomik gelişme gibi noktalar için önemliyken Çin’in uluslararası prestiji ve iç desteği için de oldukça önemli. Yeni bir başarısızlık utanç verici olacaktır. Yarın tansiyon bir hayli yüksek olacak” ifadelerini kullandı.