Avrupa, Ariane'nin 40. Yıl Dönümünü Kutladı

40 yıl önce Fransız Guyanası Ormanlarından kalkan roket sayesinde Avrupa, uzay için uluslararası yarışta bağımsız bir oyuncu olarak yerini aldı. İlk atılan 'Ariane' roketinden itibaren Avrupa, bu uzay serüvenini devam ettirdi.

Avrupa merkezli roket Ariane, bir fırlatma aracı serisi olarak biliniyor. Adını mitolojik bir karakter olan Ariadne'nin Fransızca telaffuzundan alan Ariane, ilk tasarlandığı zaman Guyana Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlandı fakat bazı sorunlar yaşandı. Bir dizi gecikme ve teknik aksaklıkların ardından 'Ariane 1', 24 Aralık 1979 tarihinde fırlatma rampasından kalktı.

Fransa kökenli bir haber ajansı olan AFP’nin özel muhabiri, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda “Roketin farklı bölümlerinin ardışık ateşlemeleri ve ayrılmaları sırasında seyircilerden sevinç çığlıkları vardı” ifadelerini kullandı.

AFP’de yayınlanan bir makaleye göre Fransa'nın CNES Uzay Araştırmaları Ulusal Merkezi başkanı Yves Sillard, “Yörünge teşhisini bile beklemeden kontrol odası, misyonu başarılı bir şekilde ilan etmesinin ardından alkışlandı” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bundan 4 yıl sonra aynı ajansa röportaj veren Sillard, “Bu, büyük bir başarıydı. Beklenilmeyen sevinci tetikledi” dedi.

Eski operasyon başkanı Guy Dubau, 40 yıl öncesini anlattı:

(Ağustos 2019'da, Ariane 5 roketinin fırlatılması)

“Projeye katılan ekip uzun bir yol kat etti. Fırlatmadan 9 gün önce, 15 Aralık’ta, herkesin dehşete uğradığı bir şey oldu. Deneme sırasında roket, beklenmedik bir sorun nedeniyle kalkamadı. Bu motorlara mutlak bir güven duyuyorduk. Bu başarısızlık, fırlatma merkezinde çalışan 150 kişiye ciddi bir darbe vurmuştu.”

“Sorunu çözmek için dokuz günümüz kalmıştı”

(24 Aralık 1979, Ariane Roketinin ilk fırlatılışı)

“Gece gündüz çalışmak zorunda kaldık. Merkezde küçük bir yurt bile kurduk. Sonra Noel öncesindeki son günde, son girişimimizde Ariane kalktı.”

Sillard, eğer başarısız olsaydı, dramatik sonuçlara yol açacağını ve projenin tamamen terk edilmesine yol açabileceğini belirtti çünkü Avrupa, hala daha önceki bir projeyi unutmamıştı.

Avrupa Uydu Fırlatıcısı

1960’larda geliştirilen ‘Avrupa Uydu Fırlatıcısı’, katılımcı ülkeler arasında koordinasyon eksikliği ve tek bir genel proje yöneticisinin olmaması nedeniyle başarısız oldu. Bu program Avrupa Uzay Ajansı’nın kurulduğu yıl olan 1973’te terk edildi. O andan itibaren yönetim, yeni rojeye yüzde 60’dan fazla katkısı olan CNES’e emanet edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, o zamanlar uzay mekiği programını yeni başlatmıştı. Lansman maliyetlerinin ise ‘geleneksel fırlatıcılardan beş kat daha ucuz olacağını ve bunların ortadan kalkacağını’ iddia etti.

2020’de ‘Ariane 6’

Avrupa, Ariane 6'nın 2020’de fırlatılması amacıyla ciddi bir mücadele veriyor. Çok daha rekabetçi üretim maliyetleri ile yeni nesil fırlatıcı, aynı görev sırasında farklı yörüngelere birkaç uydunun yerleştirilmesini sağlayan, yeniden ateşlenebilir bir motora sahip olacak. Potansiyel olarak tekrar kullabılabilir bir motor olan ‘Prometheus’ da bu projenin içinde.