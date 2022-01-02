Çin, Mars'ta Çekilen Yeni Fotoğrafları Paylaştı

Çin, geçtiğimiz yıl Tianwen-1 görevi kapsamında Mars'a uzay araçlarını göndermişti. Şimdi de bu araçlar, Kızıl Gezegen'in yörüngesi ve yüzeyinden yeni fotoğrafları Dünya'ya gönderdi.

Ülkelerin uzay yarışı hız kesmeden devam ederken Çin ve ABD bu yarışın zirvesinde yer alıyor. Çin, Tianwen-1 isimli görev kapsamında bir yörünge aracı ve Zhurong isimli bir yüzey gezginini Mars’a göndermişti. Bu araçlar geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde hedeflerine ulaşmış ve Çin’i Mars’a ulaşan ikinci ülke olarak kayıtlara geçirmişti.

Aylardır Mars yörüngesi ve yüzeyinde dolaşan bu araçlar, Dünya’ya Kızıl Gezegen ile ilgili yeni bilgileri ve fotoğrafları gönderiyordu. Şimdi de Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA), gezegenin yörüngesinde araştırmalarını sürdüren Tianwen-1 ile yüzeyde bulunan Zhurong’un çektiği bazı görüntüleri tüm dünya ile paylaştı.

Yörünge aracı ‘selfie’ çekti

Araçlar tarafından gönderilen fotoğraflarda gezegenin yüzeyinin ve yörüngesinin göz alıcı görüntüleri ile karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra Tianwen-1’in gezegenin kuzey kutbu üzerinde yer aldığı, üzerindeki özel bir kamerayı uzay boşluğuna salarak da kendi fotoğrafını çekebildiği yetkililer tarafından belirtiliyor. Ayrıca Andrew Jones isimli bir gazeteci tarafından Twitter üzerinden paylaşılan gönderilerde de bu kameranın fotoğraf çekmek için uzay boşluğunda süzüldüğü görülebiliyor. Gelin CNSA tarafından paylaşılan diğer görüntülere de hep beraber bakalım.

‘Buz Örtüsü’

Bu görüntüde uzay aracının, Çin Uzay Ajansı tarafından Kızıl Gezegen’in ‘buz örtüsü’ olarak tanımlanan bölgesinin üzerinden geçtiği görülebiliyor.

Gezegenin yüzeyinden çekilen bir fotoğraf

CNSA tarafından yayımlanan bir başka fotoğrafta ise, Zhurong gezgininin gezegen yüzeyinde çektiği bir fotoğrafa yer verildi. 225 gündür Mars’ta keşiflerini sürdüren ve binlerce metre yol kateden bu aracın geçtiğimiz aylarda bu fotoğrafı çektiği gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Uzay yarışında ABD ile kıyasıya bir mücadele veren Çin, Zhurong ve Tianwen-1 araçlarının yardımıyla 2030 yılında Dünya’ya Mars’tan toprak örnekleri getirmeyi ve 2030’lı yılların başında insanlı görevler gerçekleştirmeyi düşünüyor. Bunun yanı sıra Tianwen-1 görevi kapsamında araçların, gezegen yüzeyinde suyun bulunup bulunmadığı ile ilgili araştırmalarına da hız kesmeden devam ettiği yetkililer tarafından belirtiliyor.